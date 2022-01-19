19 января Крещение Господне: почему у праздника два названия?

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крещение Господа Иисуса Христа православные верующие празднуют 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в водах реки Иордан.

Второе же название, Богоявление, дано Церковью в память о чуде, случившемся во время крещения. На Спасителя сошел Дух Святой в виде голубя, а глас Божий провозгласил Его Сыном. Таким образом была явлена в доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. Праздник Богоявления олицетворяет свидетельство явления Христа не только как Сына Человеческого, но и как Бога.

Именно после Крещения за Христом последовали Его первые ученики - апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

История праздника

Крещение Господне является двунадесятым праздником. Таковыми называются памятные даты, которые догматически связаны с событиями земной жизни Спасителя и Его Пречистой Матери. Они делятся на Господские (посвященные Христу) и Богородичные (посвященные Деве Марии). Богоявление - это Господский праздник.

Начиная с IV века Крещение Господне было выделено как отдельный праздник. Однако и сейчас мы наблюдаем отголоски единства Рождества и Крещения в богослужении. Так оба праздника имеют Навечерие — Сочельник, со строгим постом и определенными традициями.

В первые века христианства на праздник Богоявления было принято крестить оглашенных (так называли новообращенных христиан), поэтому этот день еще называли "днем Просвещения", "праздником Светов", или "святыми Светами", поскольку Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была известна традиция освящать в этот день воды в водоемах.

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Духовное наставление в день Крещения Господня

Сегодняшний праздник имеет огромное духовное значение для верующих. Как пояснял святитель Феофан Затворник: "Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый: Бог Отец — гласом с неба, Бог Сын — воплотившийся — крещением. Бог Дух Святый — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, — спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее".-0-

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