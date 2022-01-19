19 января Крещение Господне: почему у праздника два названия?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 19 января 2022
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:25 Совет Федерации РФ призвал США отказаться от давления на Минск В мире
10:19 Беларусь обеспечила в 2021 году экспорт сельхозпродукции на рекордную сумму Экономика
10:17 В Лунинце девушка снимала видео для TikTok и выпала с балкона Происшествия
10:17 МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются Общество
10:13 Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию с ожогами В мире
10:05 Шулейко: рухнувший мост в деревне Брестского района должен быть восстановлен к июню Регионы
09:53 Мужчина погиб при пожаре в Рогачевском районе Происшествия
09:52 В немецком Ростоке сотни людей протестовали против ограничительных мер В мире
09:50 Двое жителей Бобруйска из-за провокаций кибермошенников лишились более Br5 тыс. Происшествия
09:43 БЖД улучшает условия проезда в сообщении Минск-Брест Регионы
09:43 В ВОЗ опровергли слухи о том, что с омикроном пандемия завершится В мире
09:40 ГАИ Минска усилит контроль за безопасностью пешеходов в темное время суток Регионы
09:38 19 января Крещение Господне: почему у праздника два названия? Общество
09:30 Алексей Протас забросил третью шайбу в сезоне НХЛ Спорт
09:25 В Германии за сутки выявили рекордные 112 323 случая заражения COVID-19 В мире
09:16 СК России ищет причастных к вывозу коллекции скифского золота с территории Крыма В мире
09:03 Винни-Пух собирает друзей: центральная библиотека Могилева проведет для детей литературную игру Регионы
09:00 Секреты счастливой жизни в "Монако"! Приемка квартир в эксклюзивном доме стала событием Общество
09:00 Олег Кондратенко: "В сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет" Общество
08:51 Прокуратура Минска направила в суд дело о ДТП с пострадавшим ребенком Происшествия
08:39 Судьба 150 жителей островов Тонга после извержения вулкана остается неизвестной В мире
08:31 Заболеваемость COVID-19 в Казахстане за последний месяц выросла почти в 20 раз В мире
08:12 Более 500 витебских десантников окунутся в купель на Крещение Регионы
08:05 В Брестской области при пожаре частного дома погиб мужчина Происшествия
08:01 Франция установила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки В мире
07:56 Фотовыставка "Между прошлым и будущим" готовится к открытию в Могилеве Культура
07:41 В Испании при пожаре в доме престарелых погибли 5 человек В мире
07:33 Почти 500 вакансий заявили пинские предприятия на электронную ярмарку Регионы
07:29 Рождественский бал православной молодежи пройдет в Гомеле 22 января Регионы
07:27 В Могилеве в результате ДТП загорелось такси Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
19 января 2022, 09:38

19 января Крещение Господне: почему у праздника два названия?

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крещение Господа Иисуса Христа православные верующие празднуют 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в водах реки Иордан.

Второе же название, Богоявление, дано Церковью в память о чуде, случившемся во время крещения. На Спасителя сошел Дух Святой в виде голубя, а глас Божий провозгласил Его Сыном. Таким образом была явлена в доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. Праздник Богоявления олицетворяет свидетельство явления Христа не только как Сына Человеческого, но и как Бога.

Именно после Крещения за Христом последовали Его первые ученики - апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

История праздника

Крещение Господне является двунадесятым праздником. Таковыми называются памятные даты, которые догматически связаны с событиями земной жизни Спасителя и Его Пречистой Матери. Они делятся на Господские (посвященные Христу) и Богородичные (посвященные Деве Марии). Богоявление - это Господский праздник.

Начиная с IV века Крещение Господне было выделено как отдельный праздник. Однако и сейчас мы наблюдаем отголоски единства Рождества и Крещения в богослужении. Так оба праздника имеют Навечерие — Сочельник, со строгим постом и определенными традициями.

В первые века христианства на праздник Богоявления было принято крестить оглашенных (так называли новообращенных христиан), поэтому этот день еще называли "днем Просвещения", "праздником Светов", или "святыми Светами", поскольку Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была известна традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Смотрите, какие еще праздники отмечаются в январе:

Духовное наставление в день Крещения Господня

Сегодняшний праздник имеет огромное духовное значение для верующих. Как пояснял святитель Феофан Затворник: "Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый: Бог Отец — гласом с неба, Бог Сын — воплотившийся — крещением. Бог Дух Святый — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, — спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее".-0-

Фото из открытых источников

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
православие праздник церковь
Новости рубрики Общество
Фото из архива МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются
Секреты счастливой жизни в "Монако"! Приемка квартир в эксклюзивном доме стала событием
Олег Кондратенко: "В сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет"
Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети"
Михаил Ножкин. Фото ТАСС Заслуженный артист России Михаил Ножкин отмечает юбилей
Фото МЧС Неделя профориентации стартовала в лицее МЧС
Главное
Во время совещания Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Беларусь обеспечила в 2021 году экспорт сельхозпродукции на рекордную сумму
В ближайшие дни доработанный проект обновленной Конституции Беларуси будет внесен Президенту
Олег Кондратенко: "В сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет"
Топ-новости
Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети"
"Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником
Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open
МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются
Ярошевич: достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать экономическое развитие страны
Секреты счастливой жизни в "Монако"! Приемка квартир в эксклюзивном доме стала событием
Минобороны рассказало иностранным атташе подробности о проверке сил реагирования СГ
"Снежный снайпер": около 350 школьников Витебской области поборются за выход в республиканский этап
"РитуалГранит": эксклюзивные памятники со скидкой до 40%
Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало
Иванов: проголосовав на референдуме, белорусы определят судьбу страны
Симакова об итогах акции "Наши дети": мы видим неравнодушие каждого жителя страны
"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы
Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе
Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.