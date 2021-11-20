21 ноября день Архангела Михаила: кого защищает Божий посланник и как ему молиться?

В это воскресенье, 21 ноября, православные верующие празднуют день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Согласно христианскому вероучению, ангелов Бог создал до сотворения видимого мира. Поскольку органы чувств человека не способны ощущать, видеть или слышать ангелов, их называют "духами".

Само слово "ангел" переводится как "вестник" или "посланник". Именно это и является ангельским служением – возвещать волю Божию. В библейских текстах, как и в некоторых житиях святых, встречаются сюжеты с явлениями ангелов. Как правило, вестники Творца ограждали праведников от бед или сообщали Его волю.

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

Что говорит Церковное Предание об Архангеле Михаиле?

По Преданию, Архистратига Михаила Бог поставил над всеми Небесными Силами (архистратиг означает - главнокомандующий) после проявленной верности Творцу во время восстания денницы (дьявола). Именно Михаил низвергнул с небес бунтаря.

Архистратиг Божий также был участником ряда ветхозаветных событий. Например, он указывал дорогу израильтяням в период выхода из египетского плена. Также он возвестил Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в рве со львами…

Исторически повелось, что все, кто нуждался в защите, молились Архангелу Михаилу. Люди постоянно свидетельствовали о скором заступничестве Архистратига, поэтому эта традиция жива и поныне. Сегодня верующие также просят его помочь, когда оказываются невинно обиженными или обманутыми. Всех слышит Архангел Михаил, кто обращается к нему в смирении и уповании на Божие покровительство.

Духовное наставление в день памяти Архангела Михаила

Архимандрит Иоанн Крестьянкин в одной из своих проповедей учил: "Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира. Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил изображается в таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. И вид его должен приводить в страх врагов Божиих. Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника – победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны помнить, что охранительный меч его будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем врагом, против которого борется Архистратиг Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько утвердились в добре, что грех для них сделался невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят грешить. Обратите внимание, други мои, на эти слова. Не захотят грешить! Как это для нас с вами назидательно. Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеления".

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