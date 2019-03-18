75 лет назад в годы ВОВ началось освобождение Озаричских лагерей смерти

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси началось освобождение Озаричских лагерей смерти.

В 1944 году командование вермахта широко применяло практику использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути наступления советских войск. В начале марта (1-3 марта) 1944 года на оккупированной территории, в непосредственной близости от линии фронта, неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали три лагеря смерти, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тыс. человек из Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили название "Озаричские лагеря смерти".

Лагеря представляли собой обнесенные колючей проволокой участки болотистой местности. Вокруг было минное поле. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников ничем не кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом и другими инфекциями для распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем среди бойцов Красной Армии. Узников днем и ночью охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, охранники стреляли без предупреждения.

Март 1944 выдался холодным. По воспоминаниям узников, ночи были морозными, днем шел дождь, 15 марта выпал снег. Женщины собирали детей на ночь в группы по 15-20 человек, укрывали чем могли и, не отходя от них все ночи, оберегали от холодной смерти. Питались тем, что женщины сумели спрятать и держать при себе: зернами ржи, пшеницы, проса и мукой. Пить приходилось болотную воду. Каждый день, а тем более ночь уносили сотни человеческих жизней. Умерших за пределы лагеря никто не вывозил, они так и оставались незахороненными.

В ночь на 17 марта фашисты оставили узников и отступили на 7 км на запад. На следующий день часть узников попытались самовольно покинуть территорию лагеря, но все они погибли на минных полях.

18-19 марта войска 65-й армии (генерал-лейтенант П. И. Батов) 1-го Белорусского фронта освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960 детей в возрасте до 13 лет, 13072 женщин, 4448 стариков.

Перед воинами 65-й армии предстала страшная картина: тысячи истощенных людей в тифозном бреду лежали на болоте под дождем и снегом. Узники, которые могли еще двигаться, хлынули навстречу воинам.

Командование 65-й армии сразу же приняло меры противодействия эпидемии. Были оборудованы приемные пункты, полевые бани, столовые, оказывалась первая медицинская помощь. Усилиями медико-санитарной службы, интендантов и дорожников больных вывозили из зоны лагерей, размещали в полевых госпиталях. Среди освобожденного населения работали более 22 человек офицерского состава и до 50 медицинских работников. Несмотря на принимаемые командованием 65-й армии меры, многие узники умерли уже после освобождения. Более 50 воинов Красной Армии, принимавших участие в освобождении тифозных больных, также заразились и умерли.

Реализация генералами вермахта бесчеловечных установок главарей Третьего рейха унесла только в концлагере "Озаричи" не менее 20 тыс. человеческих жизней.

Военная прокуратура 65-й армии по горячим следам провела расследование преступлений, совершенных нацистами в концлагере "Озаричи". Заключение по материалам расследования дела по истреблению советских граждан, утвержденное 4 апреля 1944 года военным прокурором 65-й армии полковником юстиции Бураковым, и материалы расследования были переданы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.

Протокол заседания Чрезвычайной государственной комиссии под руководством председателя СНК Белорусской ССР П.К.Пономаренко от 26 апреля 1944 года и следственные материалы по концлагерю "Озаричи" рассматривались на Нюрнбергском процессе.

В обвинительном заключении Международного военного трибунала №1 в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года и уставом данного трибунала преступления в концлагере "Озаричи" отнесены к "военным преступлениям, а именно: "нарушение законов и обычаев войн", а концлагеря признаны судом "концентрационными лагерями на открытом воздухе".

В Беларуси в 1946-1947 годах прошел ряд судебных процессов над немецкими военными преступниками по обвинению их в преступлениях, совершенных в концлагере "Озаричи". Один из организаторов лагерей смерти в Беларуси был приговорен к повешению. Принимавшие участие в депортации гражданского населения в концлагеря были приговорены к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет.

На территории Беларуси фашисты создавали лагеря смерти, подобные Озаричским, в июне 1944 года на восточном берегу Днепра (в нем находились свыше 3 тыс. мирных жителей, согнанных из Могилева и близлежащих населенных пунктов) и юго-восточнее Витебска (из него воинами 3-го Белорусского фронта были освобождены около 8 тыс. мирных жителей).

Акция памяти и скорби у мемориального комплекса "Озаричи". Фото из архива

В 1965 году на месте лагеря смерти Озаричи в память узников построен мемориальный комплекс.-0-