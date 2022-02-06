А за окном то снег, то дождь. Синоптики дали прогноз погоды на февраль

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко во время круглого стола в БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов" рассказала о том, чего ждать белорусам от погоды в феврале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По прогнозам синоптиков, в начале февраля атлантические циклоны продолжат перемещаться по северо-западной территории, вторгаясь на континент, чередуя поступление холодного воздуха северных морей и теплых воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого сохранится неустойчивая погода. "Время от времени будут отмечаться осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, в отдельные дни по юго-западу страны - вперемежку с дождем. В то же время станут наблюдаться туманы и гололедные явления. По ночам будет подмораживать до минус 3-10 градусов, при прояснениях - до минус 11-15. Температурный фон в дневные часы чаще всего будет находиться в пределах от минус 5 до плюс 2 градусов", - отметила Татьяна Четырко.

"Во второй половине декады атмосферная циркуляция изменится. Циклоны станут перемещаться по акватории северных морей и чаще выносить в пределы нашей страны более теплые воздушные массы с запада Европы. Мокрый снег станет смешиваться с дождем. Морозы ослабеют. Температурный режим станет немного превышать норму", - поделилась прогнозом начальник.-0-

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