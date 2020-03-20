А1 сделал бесплатными звонки на телефоны Минздрава по коронавирусу

Компания А1 отменяет для своих абонентов тарификацию исходящих вызовов на телефонные номера горячей линии Министерства здравоохранения по вопросам инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Данная мера принята для того, чтобы каждый абонент компании мог беспрепятственно получить необходимую консультационную поддержку по профилактике и диагностике COVID-19.

Горячая линия по профилактике инфекции действует на базе Республиканского центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья. Звонки принимаются на номер +375 (29) 156 85 65 (время работы – в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00).

Для жителей Минска открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (017) 334 34 68 (время работы – с 8:30 до 15:00).

Горячие линии для жителей Гродненской области действуют на базе Гродненской областной инфекционной больницы по номеру +375 (152) 55 25 02 и Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру +375 (152) 75 53 22.

В Витебской области горячие линии работают в таких городах, как Витебск +375 (212) 67 36 44, Полоцк +375 (214) 74 39 44, Новополоцк +375 (214) 57 36 44, Орша +375 (216) 51 34 41 и +375 (216) 51 34 48.