А1 сообщил о DDoS-атаке на свои серверы: у абонентов трудности с доступом в интернет

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор А1 сообщил о DDoS-атаке на свои серверы, у абонентов наблюдаются трудности с доступом в интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт компании.

"В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-серверы компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении. -0-