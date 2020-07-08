Абитуриенты: для успешной сдачи ЦТ школьной программы достаточно

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для успешной сдачи централизованного тестирования школьной программы достаточно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали абитуриенты, набравшие в 2020 году 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку.

Анастасия Нагорная окончила в этом году гимназию №1 Минска и планирует поступать на юридический факультет БГУ. Девушка сдавала три теста: по белорусскому и английскому языкам, обществоведению. Результаты первого ЦТ по родному языку ее порадовали - она набрала 100 баллов.

"Сначала я даже не поверила. Ожидала, что будет 90+, но такой высокий результат меня порадовал. На протяжении всего года усердно готовилась: занималась в школе, ходила на подготовительные курсы, организованные в нашем учебном заведении. Считаю, что тесты полностью соответствуют школьной программе. Если ты занимаешься на протяжении года, то результат будет соответствующий", - рассказала Анастасия Нагорная.

По ее словам, атмосфера во время ЦТ была доброжелательная. "Это помогло справиться с волнением. Ведь это было мое первое ЦТ, а в первый раз все всегда сложнее", - добавила она.

Еще одна стобалльница - Валерия Николаева - живет в деревне Стецки Столбцовского района. "Для меня такой высокий результат стал большой неожиданностью, - отметила она. - Были, конечно, некоторые сомнения. В тесте есть определенные ловушки, и если ты не знаешь материала, то наугад точно не сможешь ответить правильно. В 10-11-м классах белорусский язык изучали на повышенном уровне. Параллельно дома я занималась с мамой. К слову, она у меня учитель белорусского языка и литературы. В 11-м классе у нас были факультативные занятия по белорусскому языку. Все это позволило мне полностью погрузиться в предмет и сдать ЦТ на отлично".

Девушка призналась, что мечтает стать студенткой экономического факультета БГЭУ.

ЦТ по белорусскому языку прошло 25 июня. Его результаты уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. В этом году 100 баллов набрали 78 абитуриентов, в 2019-м их было 42. Сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тыс. человек, на экзамен не пришли чуть более 6% абитуриентов.

На днях станут известны результаты ЦТ по русскому языку. Следующее испытание - по физике - пройдет 10 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-