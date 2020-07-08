Абитуриенты: для успешной сдачи ЦТ школьной программы достаточно

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 июля 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Франция не станет вводить карантин в случае второй волны COVID-19 - премьер В мире
17:51 Экспорт топливных гранул возобновился на БУТБ Экономика
17:49 Продавец ритуального магазина в Бобруйске присвоила почти Br3,5 тыс. Происшествия
17:48 Рачков: парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям Общество
17:43 Новые проекты госпрограммы инновационного развития поспособствуют росту экономики регионов - Шумилин Экономика
17:35 Гомельчанин шантажировал знакомую видеозаписью свидания Происшествия
17:31 На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов Общество
17:19 Господдержка экономики в условиях COVID-19 уже составила около Br23 млн - Головченко Экономика
17:16 Лисакович стал автором лучшего гола 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:12 Мор рыбы в Берестовицком районе: прокуратура возбудила уголовное дело Происшествия
17:05 Абитуриенты: для успешной сдачи ЦТ школьной программы достаточно Общество
17:01 Большинство обращений граждан решаемы при детальном рассмотрении - сенатор Регионы
16:55 Фареры и Швейцария стали соперниками белорусских гандболисток в квалификации ЧМ-2021 Спорт
16:54 В Австрии из-за камнепада в ущелье два человека погибли, семеро пострадали В мире
16:48 Зарплаты должны соответствовать производительности труда - Головченко Экономика
16:47 Джасурбек Яхшибоев перешел в "Шахтер" на правах аренды Спорт
16:44 Финал проекта "Властелин села" состоится 10-11 июля в Александрии Регионы
16:41 Глубокское агрообъединение за январь - май увеличило экспорт на 66% Регионы
16:30 Интернет-площадку помощи в трудоустройстве бывшим заключенным создадут в Беларуси Общество
16:24 Онищенко заявил о недопустимости запретов при второй волне COVID-19 В мире
16:21 Вакцина станет единственным средством от COVID-19 - эксперт В мире
16:14 Каранкевич: встречи с трудовыми коллективами помогают объективно оценить ситуацию на предприятиях Общество
16:13 Более 850 л браги изъяли у самогонщика из Берестовицкого района Происшествия
16:13 Грузовик столкнулся с автопоездом в Полоцком районе Происшествия
16:11 ЦТ по химии прошло без нарушений Общество
16:10 В Мозыре пьяный мужчина разнес витрину в аптеке Происшествия
16:10 Правительство изучает варианты поддержки завода БАТЭ Экономика
16:07 В Беларуси стартовал проект "Детская правовая библиотека" Общество
16:05 Рапота: последствия налогового маневра в РФ стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях Экономика
15:58 Гособвинение считает доказанной вину всех фигурантов "дела банкиров" Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
08 июля 2020, 17:05

Абитуриенты: для успешной сдачи ЦТ школьной программы достаточно

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
ЦТ по химии прошло без нарушений

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для успешной сдачи централизованного тестирования школьной программы достаточно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали абитуриенты, набравшие в 2020 году 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку.

Анастасия Нагорная окончила в этом году гимназию №1 Минска и планирует поступать на юридический факультет БГУ. Девушка сдавала три теста: по белорусскому и английскому языкам, обществоведению. Результаты первого ЦТ по родному языку ее порадовали - она набрала 100 баллов.

"Сначала я даже не поверила. Ожидала, что будет 90+, но такой высокий результат меня порадовал. На протяжении всего года усердно готовилась: занималась в школе, ходила на подготовительные курсы, организованные в нашем учебном заведении. Считаю, что тесты полностью соответствуют школьной программе. Если ты занимаешься на протяжении года, то результат будет соответствующий", - рассказала Анастасия Нагорная.

По ее словам, атмосфера во время ЦТ была доброжелательная. "Это помогло справиться с волнением. Ведь это было мое первое ЦТ, а в первый раз все всегда сложнее", - добавила она.

Еще одна стобалльница - Валерия Николаева - живет в деревне Стецки Столбцовского района. "Для меня такой высокий результат стал большой неожиданностью, - отметила она. - Были, конечно, некоторые сомнения. В тесте есть определенные ловушки, и если ты не знаешь материала, то наугад точно не сможешь ответить правильно. В 10-11-м классах белорусский язык изучали на повышенном уровне. Параллельно дома я занималась с мамой. К слову, она у меня учитель белорусского языка и литературы. В 11-м классе у нас были факультативные занятия по белорусскому языку. Все это позволило мне полностью погрузиться в предмет и сдать ЦТ на отлично".

Девушка призналась, что мечтает стать студенткой экономического факультета БГЭУ.

ЦТ по белорусскому языку прошло 25 июня. Его результаты уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. В этом году 100 баллов набрали 78 абитуриентов, в 2019-м их было 42. Сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тыс. человек, на экзамен не пришли чуть более 6% абитуриентов.

На днях станут известны результаты ЦТ по русскому языку. Следующее испытание - по физике - пройдет 10 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
абитуриенты вступительная кампания образование
Новости рубрики Общество
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков: парламентарии нацелены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям
Фото из архива На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
Фото из архива Интернет-площадку помощи в трудоустройстве бывшим заключенным создадут в Беларуси
Каранкевич: встречи с трудовыми коллективами помогают объективно оценить ситуацию на предприятиях
Фото из архива ЦТ по химии прошло без нарушений
Фото Детского правового сайта В Беларуси стартовал проект "Детская правовая библиотека"
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
Производство, дороги и жилье - Сергеенко провел прием граждан в Шарковщине
В Беларуси выздоровели и выписаны 52 854 пациента с COVID-19
Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей
Топ-новости
Лукашенко активу Минска: я пришел вас попросить сберечь эту страну
По новой программе "Семейный капитал" уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета
Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах
Цены под контролем: как МАРТ регулирует ситуацию на рынке
Ковальчук: в ближайшие годы в двух-трех районах каждой области появятся новые спортивные комплексы
Мир моторов: не фантастика, а реальность!
ЦТ по химии прошло без нарушений
О трудностях возвращения домой и регистрации браков: как повлияла пандемия на белорусских мигрантов
Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение
Макей поблагодарил представителя ЮНИСЕФ за помощь медучреждениям в борьбе с коронавирусом
Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля
Джасурбек Яхшибоев перешел в "Шахтер" на правах аренды
Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА
ВОЗ допускает возможность распространения коронавируса по воздуху
План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.