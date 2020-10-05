Абоненты МТС могут воспользоваться персональными бонусами до конца октября

МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 31 октября. Клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в зависимости от тарифного плана.

Исходя из тарифного плана абонентам МТС доступен один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением необходимо отправить USSD-запрос.

Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 31 октября 2020 года.

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