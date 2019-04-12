Администрация Президента 16-18 апреля продолжит мониторинг работы по итогам "Большого разговора"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 16-18 апреля. Представители Администрации Президента в том числе проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы, которые жители районов направили в Белорусское телеграфное агентство во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Так, 16 апреля первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков с 11.00 проведет прием граждан в Глусском райисполкоме, в это же время помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк - в Россонском райисполкоме. Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович с 11.00 до 12.00 проведет прямую телефонную линию в Волковысском райисполкоме, а затем пообщается с заявителями на личном приеме.

17 апреля прием граждан в Молодечненском райисполкоме проведет с 10.00 начальник главного управления кадровой политики Юрий Кривошеев. В то же время в Дятловском райисполкоме обращения людей выслушает заместитель начальника главного управления - начальник управления социальной политики главного идеологического управления Наталья Красочка. В тот же день с 9.00 в администрации Партизанского района Минска личный прием проведет заместитель начальника главного управления - начальник управления развития кадровых технологий и управления персоналом главного управления кадровой политики Ирина Зотикова. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко проведет с 10.00 до 11.00 прямую телефонную линию в Ветковском райисполкоме, после чего лично пообщается с записавшимися на прием гражданами. Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый с 9.00 проведет прием в Городищенском сельсовете Шкловского района.

18 апреля помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведет прямую телефонную линию с 10.00 до 11.00 в Пинском райисполкоме, а с 11.00 выслушает обращения граждан лично.

Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. После 22 апреля выездные приемы будут продолжены.

Выездные личные приемы позволяют власти не только узнать и решить беспокоящие граждан вопросы, но и непосредственно провести мониторинг ситуации на местах, оценить работу местной вертикали власти. Кроме того, это хорошая возможность для проживающих в регионах граждан в полной мере воспользоваться своим правом на обращение. Далеко не у всех людей имеется возможность обращаться к руководителям и должностным лицам государственных органов власти в Минске, где, как правило, большинство из них и ведут личные приемы. Проблемы будут рассматриваться и решаться как на месте, так и, в случае необходимости, после приема с привлечением республиканских органов управления.

Накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-