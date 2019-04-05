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Администрация Президента продолжит мониторинг работы в регионах по итогам "Большого разговора"

Общество 05.04.2019 | 18:17
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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан в регионах. Очередные встречи запланированы на 9-12 апреля. Представители Администрации Президента проверят, как местные власти рассматривают и решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Администрация Президента проверяет, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы гражданАдминистрация Президента проверяет, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан
Накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.

Так, 9 апреля помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк с 10.00 проведет прием в Толочинском райисполкоме. В это же время помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретится с гражданами в Червенском райисполкоме.

10 апреля пройдет прием граждан в Мингорисполкоме, где с 9.00 вопросы и обращения людей выслушает помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. А с 14.00 начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык начнет прием в Мозырском райисполкоме.

Заместитель главы Администрации Валерий Мицкевич примет граждан в Сенненском райисполкоме 11 апреля в 14.00. И в этот же день в Каменецком райисполкоме у людей будет возможность пообщаться с помощником Президента - инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем. С 10.00 до 11.00 он проведет прямую телефонную линию, а с 11.00 - личный прием граждан. Также 11 апреля с 11.00 в Чашникском райисполкоме примет граждан первый заместитель начальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Президента Геннадий Решетько.

На 12 апреля запланирован прием в Березовском райисполкоме, где помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич выслушает обращения людей на прямую телефонную линию с 10.00 до 11.00, а после примет граждан лично. В тот же день с 14.00 начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета проведет прием в Кореличском райисполкоме.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. После 15 апреля выездные приемы будут продолжены.

Президент Александр Лукашенко держит работу с обращениями граждан на постоянном контроле. Власть должна постоянно быть в контакте с населением, встречаться с трудовыми коллективами, гражданами. Это сегодня одна из самых удобных и востребованных форм работы среди населения, которая позволяет не только узнать и решить беспокоящие граждан вопросы, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах, оценить работу местной вертикали власти.

Кроме того, выездные личные приемы в регионах позволяют проживающим там гражданам в полной мере воспользоваться своим правом на обращение. Далеко не у всех людей имеется возможность обращаться к руководителям и должностным лицам государственных органов власти в Минске, где, как правило, большинство из них и ведут личные приемы. Проблемы будут рассматриваться и решаться как на месте, так и, в случае необходимости, после приема с привлечением республиканских органов управления.

Накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-

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Администрация Президента, Беларусь, обращения граждан
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