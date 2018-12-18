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Адреса проведения акций БОКК "Елка желаний" можно узнать на интерактивной карте

Общество 18.12.2018 | 20:48
Фото из архива
Фото из архива
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адреса проведения акций по сбору подарков благотворительной кампании Белорусского общества Красного Креста "Елка желаний" по всей стране можно узнать на интерактивной карте, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Помочь Деду Морозу с подарками, стать добрым волшебником или доброй феей, купить конструктор для ребенка из неполной семьи, подарить теплые носки одинокому пожилому может каждый, присоединившись к нашей акции. Она будет проходить до 16 января по всей стране, а адреса и другая подробная информация о ближайших акциях по сбору подарков доступны на специальной интерактивной карте", - рассказали в БОКК. Карта будет регулярно обновляться по мере поступления новой информации о ближайших акциях, к которым можно присоединиться.

По словам заместителя генерального секретаря БОКК Романии Скоморошко, кампания "Елка желаний" проводится больше десяти лет и всегда встречает участие среди белорусов. Люди откликаются на призыв сделать подарок не только своим родным и близким, но посторонним людям, которые в этом особенно нуждаются. Это семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, многодетные, неполные и приемные семьи, одинокие пожилые и те из них, кто проживает в соцучреждениях, люди с инвалидностью и тяжелобольные. В качестве подарков могут быть не только сладкие наборы и детские игрушки, пригодятся и теплые вещи, обувь, канцелярские и спортивные товары, продуктовые наборы, средства гигиены.

"Оказать поддержку можно в натуральной или денежной форме. Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку "Пожертвовать" на странице БОКК. Также можно прийти в областную, районную или городскую организацию по месту жительства, обратиться к волонтерам Красного Креста в торговых центрах, написать нам в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках или Instagram, позвонить на горячую линию: +37529 181 11 34, +37517 327 66 82. Словом, вариантов много, самое главное - желание делать добро", - заключили в БОКК.-0-

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Теги
акция, БОКК, праздник
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