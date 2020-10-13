13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных матерей, сообщили БЕЛТА в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Юридическая помощь за счет средств коллегий будет оказываться во всех адвокатских образованиях. Желающим получить бесплатную консультацию необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус многодетной семьи.

В БРКА напомнили: многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.-0-