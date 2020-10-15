Адвокаты Леванчук и Пыльченко лишились лицензии из-за дискредитирующих действий - Минюст

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси сегодня рассмотрела вопрос о прекращении действия лицензий адвокатов Юлии Леванчук и Александра Пыльченко. Такая информация размещена в Telegram-канале Минюста, сообщает БЕЛТА.

В Минюсте отметили, что Правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры.

"Какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката", - подчеркнули в министерстве.

Так, по информации Минюста, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук стала инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи. Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко в СМИ дал некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к "блокированию и разоружению воинских подразделений". При этом его заявления вводят общественность в заблуждение относительно полномочий госорганов и не согласуются с процессуальными нормами.

В Минюсте отметили, что, безусловно, адвокат может общаться со СМИ на любые актуальные темы. Однако Правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию.

Адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой, добавили в Министерстве юстиции. К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с позиции права.

"По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии", - говорится в сообщении.-0-