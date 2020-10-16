"Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" с 25 октября намерена увеличить частоту рейсов на линии Москва - Минск до трех в неделю и выполнять их по четвергам, субботам и воскресеньям. Это свидетельствует из данных системы бронирования билетов перевозчика, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что рейсы будут осуществляться из московского аэропорта Шереметьево в 15.20 с прибытием в белорусскую столицу в 16.55. Обратно из Минска рейсы "Аэрофлота" также будут совершаться по четвергам, субботам и воскресеньям: вылет в 18.00, прибытие в Шереметьево в 19.55.

Из-за пандемии коронавируса российская сторона в конце марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми зарубежными странами, в том числе с Беларусью. С конца августа Россия начала постепенно восстанавливать международные полеты: с Беларусью авиасообщение было разрешено с 21 сентября. С этой даты национальные перевозчики "Аэрофлот" и "Белавиа" получили разрешение выполнять по одному рейсу в неделю. 14 октября правительство России согласилось увеличить частоту рейсов на линии Москва - Минск до трех в неделю на паритетной основе.

Железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью по-прежнему закрыто.-0-