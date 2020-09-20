"Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" 26 сентября намерена совершить первый рейс в Минск после перерыва с конца марта, вызванного ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы поиска билетов перевозчика, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рейс планируется осуществить из терминала D московского аэропорта Шереметьево 26 сентября в 15.20. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 тыс. 668 российских рублей (около $155) - это более чем в два раза выше, чем до начала пандемии. Обратно из Минска борт "Аэрофлота" вылетит в тот же день в 18.20 с прибытием в терминал F Шереметьево. Билет по самому дешевому обратному тарифу без багажа обойдется в 13 тыс. 429 российских рублей (примерно $178).

Следующие рейсы в Минск и обратно "Аэрофлот" намерен совершить 3 октября. До пандемии российская авиакомпания совершала ежедневно около семи рейсов в белорусскую столицу.

Как сообщалось, сегодня правительство России приняло распоряжение, которым разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска с 21 сентября. Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном было предложено 18 сентября по итогам заседания под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Пока полеты в Беларусь и обратно будут осуществляться авиакомпаниями на взаимной основе с периодичностью раз в неделю. Запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.-0-