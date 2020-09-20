Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска. Это предусмотрено распоряжением, опубликованным сегодня на сайте российского кабинета министров, сообщает БЕЛТА.

"Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября Рейс планируется осуществить из терминала D московского аэропорта Шереметьево 26 сентября в 15.20. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 тыс. 668 российских рублей (около $155) - это более чем в два раза выше, чем до начала пандемии.

Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Для граждан еще четырех стран - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство, - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. - Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран".

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном было предложено 18 сентября по итогам заседания под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Пока полеты в Беларусь и обратно будут осуществляться авиакомпаниями на взаимной основе с периодичностью раз в неделю. Запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.-0-