"Афганская община": очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе, заявил сегодня журналистам председатель Международной благотворительной общественной организации афганских беженцев "Афганская община" Сафи Сайфурахман Махамеджан, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Афганистан, как никто другой, ощутил на себе последствия вмешательства стран коллективного Запада и столкнулся с миграционным кризисом. "Война в Афганистане - чужая война, которую там развязали другие страны. Миллионы афганцев вынужденно живут в других странах. На их родине все разрушено, у них ничего не осталось там для мирной жизни, - рассказал Сафи Сайфурахман Махамеджан. - В настоящее время много беженцев находится на белорусско-польской границе. Эти люди хотят жить, стараются, чтобы их дети остались в живых. Они приехали в Беларусь, чтобы отсюда уехать в западные страны и устроить себе и своим родным хорошее будущее".

Представители "Афганской общины" собрали гуманитарную помощь и передали беженцам на границу. "Очень больно следить за судьбой беженцев, среди которых дети, старики, женщины, молодежь, которые от голода и холода могут погибнуть. Для нас очень ценно, что белорусский добрый народ, государство помогают им, каждый вносит посильный вклад, - подчеркнул председатель организации. - От имени нашего многострадального народа, всех афганцев, хочу попросить руководство Евросоюза немедленно прекратить этот бардак и принять к себе беженцев. Когда еще больше похолодает, они могут погибнуть прямо на месте. Нельзя допускать ситуацию, чтобы женщины, мужчины и дети погибали. Нужно быстро предпринимать действия".

В свою очередь председатель Международного общественного объединения "Палестинская община" Эль-Вадия Ибрагим Мустафа обратил внимание на важность оказания поддержки беженцам. "Сегодня мы собираемся с нашими земляками, чтобы собрать вещи, в которых нуждаются беженцы. Кто-то им пообещал, что Европа - это рай. Но в действительности это оказывается не так, и видно, что происходит на границе: беженцев никто не ждет. Поэтому мы должны встретиться с ними, чтобы разъяснить реальную ситуацию, объяснить, что их ждет".-0-