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21 августа 2019, 16:09

Академии наук Беларуси и Польши создадут совет по вопросам сохранения Беловежской пущи

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Польская академия наук (ПАН) создадут межакадемический совет, который будет решать проблемы сохранения Беловежской пущи и экологии. Об этом сообщил сегодня на заседании Президиума НАН Беларуси по вопросам развития сотрудничества с Польской академией наук председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В мероприятии приняла участие делегация Польской академии наук во главе с ее президентом Ежи Душиньским. Как отметил Владимир Гусаков, Национальная академия наук Беларуси придает особое значение сотрудничеству с Польшей - страной со значительным научным и экономическим потенциалом, с которой у Беларуси сложились прочные отношения во всех сферах, в том числе и научно-технической. Создание совместного постоянно действующего органа позволит оперативно решать текущие и актуальные проблемы.

Ученые НАН Беларуси и Польской академии наук вместе принимают участие в международных выставках научно-технических достижений, регулярно проводятся международные форумы и конференции. Учеными выполняются важные для экономики Польши и Беларуси совместные научно-технические проекты. "Однако потенциал ученых двух стран не реализован в полной мере", - считает председатель Президиума НАН.

В свою очередь президент Польской академии наук подчеркнул, что контакты с научными организациями Беларуси являются приоритетными для исследователей. Сегодня актуально решение общих проблем, которые стоят перед странами. И в первую очередь это касается сохранения Беловежской пущи, которая является национальным достоянием Беларуси и Польши. Важное значение также придается проблемам изменения климата.

По итогам заседания принято решение, что межакадемический совет НАН Беларуси и ПАН в первую очередь займется вопросами сохранения флоры и фауны Беловежской пущи, а также проблемами изменения климата. В дальнейшем будут решаться и другие проблемы, решение которых послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между польскими и белорусскими научными организациями. Сегодня на заседании Президиума НАН Беларуси руководители двух академий отметили значительный потенциал для развития кооперации в различных областях науки, обсудили инициирование и реализацию белорусско-польских проектов по рамочной программе ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020" и целесообразность проведения ежегодных совместных мероприятий.

Президенту Польской академии наук был вручен нагрудный знак отличия имени В.М.Игнатовского НАН Беларуси.

Визит в НАН Беларуси делегации Польской академии наук проходит 20-23 августа. Главная его цель - участие в заседании Президиума НАН Беларуси "О перспективных направлениях и механизмах развития сотрудничества с Польской академией наук", проведение переговоров с руководством НАН. Сегодня члены делегации также ознакомились с экспозицией музея истории НАН, постоянно действующей выставкой "Достижения отечественной науки - производству", провели переговоры с руководством белорусской академии. Гости посетят 22-23 августа ряд научных организаций НАН: Институт генетики и цитологии, Центральный ботанический сад, Институт биоорганической химии.-0-

Теги
Беларусь заседания наука Польша сотрудничество экология
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