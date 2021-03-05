Академии управления Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча проходила в онлайн-формате. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре академии.

Стороны устанавливают и поддерживают долгосрочные и взаимовыгодные отношения на основе равноправия и взаимоуважения.

Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович отметил, что сотрудничество имеет определенные традиции и развивается с 2006 года. "В 2007 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между нашими академиями. Приятно, что уже в современных условиях вместе с вами выходим на то, чтобы подвести договорную базу для общего сотрудничества и взаимодействия по целому ряду направлений", - отметил он.

В свою очередь ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызстана Алмазбек Акматалиев поздравил Вячеслава Даниловича с назначением на должность ректора Академии управления, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Кроме того, стороны договорились осуществлять сотрудничество в следующих областях: разработка и реализация совместных учебно-образовательных программ и курсов по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих, руководителей и работников государственных органов и организаций и иных категорий управленческих / неуправленческих кадров; проведение совместных исследований; организация конференций, симпозиумов, круглых столов, дискуссий с привлечением национальных и иностранных представителей академической среды.-0-