Активная молодежь Беларуси включается в борьбу с торговлей людьми

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый ежегодный летний молодежный лагерь "Изучай. Действуй. Поделись" по профилактике торговли людьми начал работу сегодня, сообщила БЕЛТА ведущий специалист по связям с общественностью представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Ольга Борзенкова.

В течение недели эксперты из агентств ООН, общественных объединений и частных компаний поделятся с 18 активными молодыми белорусами, выбранными на конкурсной основе, своими знаниями по проблеме торговли людьми и смежным вопросам. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие проходит онлайн.

Как отметила Ольга Борзенкова, лагерь традиционно проходит в преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми (30 июля). По окончании учебы его участникам предстоит разработать и воплотить в жизнь собственные тематические мини-проекты. А эксперты ООН и компетентных общественных объединений окажут в этом поддержку.

Молодые люди присоединятся к выпускникам лагеря "Изучай. Действуй. Поделись" предыдущих лет. То есть команда активистов, которые вовлечены в противодействие торговле людьми и решение смежных проблем в регионах Беларуси, постепенно увеличивается, а их деятельность приобретает все большие масштабы. Так, 32 из 36 выпускников лагеря 2018 и 2019 годов провели десятки информационных мероприятий в малых городах и областных центрах, рассказав о проблеме торговли людьми и мерах безопасности почти 4 тыс. сверстников.

"Как и многие другие страны, Беларусь сталкивается с данной проблемой, являясь как страной происхождения, так и страной назначения для торговли людьми. И крайне важно привлекать молодежь, которая будет повышать осведомленность о проблеме в своих областях и сообществах", - считает руководитель отдела по борьбе с торговлей людьми представительства МОМ в Беларуси Татьяна Вериго. Она уверена, что, имея необходимые знания, молодые люди смогут более эффективно действовать и делиться информацией со сверстниками.

Летний молодежный лагерь "Изучай. Действуй. Поделись" - это продолжение кампании "МОМ-ИКС: Останови торговлю людьми", которая была запущена в Беларуси в 2015 году. Кстати, страна первой в Восточной Европе присоединилась к этой информационной кампании.

Нынешнее мероприятие организовано представительством МОМ в Беларуси и является частью проекта международной технической помощи "Укрепление в Республике Беларусь Национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми". Лагерь проводится совместно с МИД и МВД Беларуси и агентствами ООН, представленными в стране. Поддержку оказывают Агентство США по международному развитию (USAID), МИД Норвегии, Белорусский Красный Крест и частные компании.-0-