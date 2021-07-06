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Общество
06 июля 2021, 09:00

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ в Minsk World! Продавайте старую квартиру и получайте СКИДКУ на новую!

Успейте купить по старым ценам! Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!

Давно мечтали сменить старую квартиру на жилье в новостройке? Специально для вас в многофункциональном комплексе Minsk World с 1 июля по 31 августа действует беспрецедентная АКЦИЯ "Лови момент! Переезжай в новостройку!".

Теперь любой желающий может получить квалифицированную помощь в продаже недвижимости от агентств-партнеров, а от застройщика - СКИДКУ на покупку новой! Скидка составит 100 базовых величин или 2900 рублей.

Что для этого нужно?

· Продать старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика. Подробный перечень можно найти ЗДЕСЬ.

· В период действия акции предоставить застройщику справку, подтверждающую, что клиент продал недвижимость через агентство-партнера.

Воспользоваться справкой можете не только вы, но и ваши близкие родственники - муж, жена, отец, сын, дочь, брат, сестра. Скидка будет дополнением к действующим на момент заключения договора условиям покупки квартиры.

Больше подробностей можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Наши менеджеры работают в 41 городе страны. Это значит, что вы можете получить консультацию, выбрать квартиру и заключить договор прямо в своем городе.

Почему Minsk World – лучший вариант?

Многофункциональный комплекс Minsk World – молодой, перспективный район, который строится по принципу "город в городе".

Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"
Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"
Здесь очень красиво!
Здесь очень красиво!

Кроме новостроек в ярких кварталах застройщик возводит всю социальную инфраструктуру – от детских и спортивных площадок до паркингов и торгово-развлекательных центров.

В каждом квартале – детские и спортивные площадки
В каждом квартале – детские и спортивные площадки
Комфортная среда для активного образа жизни!
Комфортная среда для активного образа жизни!

В комплексе запроектированы 7 школ и 13 детских садов, поликлиники и медицинские центры, шикарный парк с фонтанами и аттракционами. Сердцем Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Экономическое сердце комплекса будет здесь
Экономическое сердце комплекса будет здесь
Шикарный парк в пешей доступности
Шикарный парк в пешей доступности
Дом "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка" - яркий и оригинальный
Дом "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка" - яркий и оригинальный

Каждый дом здесь создается с заботой о жильцах. На первом этаже – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной зоной. До квартиры жильцов доставляют комфортные, лифты OTIS, а в квартирах встречают свободные планировки и панорамные окна.

Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Чарльстон"
Лобби дома "Чарльстон"

Любой квартал – территория свободная от машин. Это значит, что движения транспорта исключено, а все парковки вынесены на периферию квартала.

Важный момент – транспортная доступность. Рядом с комплексом пролегают важные транспортные магистрали – улицы Кижеватова и Аэродромная, по которым можно быстро добраться как в центр города, так и в сторону МКАД. В пешей доступности будут остановки наземного транспорта и две станции метро: одна – "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса, вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

Квартал "Африка" с высоты птичьего полета
Квартал "Африка" с высоты птичьего полета

Здесь понравится жителям любых возрастов: холостякам и молодым семьям, студентам и пенсионерам, детям и взрослым. Застройщик предлагает выгодные условия покупки:

•Рассрочка от 12 до 100 месяцев

•Первоначальный взнос от 10%

•Партнерская кредитная программа с ОАО "Белинвестбанк"

Например, Дмитрий Васьковский для покупки квартиры в Minsk World воспользовался рассрочкой.

Дмитрий Васьковский купил квартиру в рассрочку
Дмитрий Васьковский купил квартиру в рассрочку

"Мы очень долго снимали квартиру и решили, что это серьезная нагрузка на наш бюджет. Именно поэтому воспользовались замечательными условиями от застройщика", - рассказал он.

Молодой человек заинтересовался комплексом, когда проезжал мимо. Увидел красивые дома и сразу же отправился в офис застройщика.

Квартиру вместе с женой выбрал в доме "Киото" квартала "Азия".

"Мы никогда не жили в квартире с панорамными окнами. За счет этого решения в квартире будет больше света, интересный интерьер и необычный вид из окна", - поделился впечатлениями Дмитрий.

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World , обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Прямо в своем городе вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор. Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы.

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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