Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Чистый лес" проходит сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Кампания по наведению порядка приурочена к Году малой родины. В течение дня волонтеры помогут лесхозам устранить несанкционированные свалки строительных и бытовых отходов, посторонние предметы в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание уделят местам массового отдыха и благоустройству памятных объектов.

"Впервые мероприятие проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны", - рассказали в Минлесхозе.

Как подчеркнули в пресс-службе, стать участником акции может каждый. Для этого надо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о желании помочь. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех необходимым инвентарем.-0-