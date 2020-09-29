Акция к Дню матери стартовала в БГУ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "#МAM_A_ПОМНИШЬ…" стартовала в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Инициатива приурочена к международному празднику Дню матери и направлена на популяризацию семейных ценностей.

"Участникам необходимо до 14 октября на электронный адрес Haudzei@bsu.by выслать одно из самых ярких воспоминаний, связанных со своей мамой. Это могут быть небольшая история, видео с предисловием, серия фото или комикс. Каждая история будет опубликована на странице Instagram и в группе "ВКонтакте" Фундаментальной библиотеки БГУ. Автор, набравший наибольшее количество лайков под своей записью, будет поощрен памятным призом", - рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются все желающие. Организатором мероприятия выступает Фундаментальная библиотека БГУ.-0-