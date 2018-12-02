Акция МЧС "Безопасный Новый год!" стартует 3 декабря в Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Безопасный Новый год!", призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий, пройдет в Беларуси с 3 по 28 декабря, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Акция будет проводиться в несколько этапов. По 7 декабря работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных посетят санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, центры социального обслуживания населения. Проведут развлекательно-информационные программы: интерактивные беседы по основам безопасности жизнедеятельности, тематические конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи. Будут продемонстрированы обучающие фильмы и ролики, выступят творческие коллективы.

Подобные мероприятия с 10 по 19 декабря пройдут в общеобразовательных учреждениях, а также интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделят правилам использования пиротехники, поведения на водоемах зимой и безопасности во время зимних каникул.

Следующий этап (20-25 декабря) запланирован в местах продажи пиротехнических изделий. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи проведут с покупателями профилактические беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники и тематическую продукцию. Побывают герои и на катках, ледовых аренах.

А с 26 по 28 декабря пройдут финальные мероприятия. Призывы соблюдать правила пожарной безопасности прозвучат от спасателей в местах массового пребывания людей: на центральных площадях, рынках, в крупных торговых центрах, детских развлекательных центрах и др.-0-