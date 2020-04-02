Акция: минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – квартиры с выгодой в доме №2!

Квартиры в самом центре, у границ огромного парка, в доме комфорт класса – жилье по определению престижное и элитное. А в белорусской столице доступное многим! Тем более сейчас, когда в доме №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев" цены на квадратный метр снижены на 10%! Выгодная акция действует только ограниченное количество времени и завершится уже 15 апреля!

Все квартиры в доме №2 теперь намного дешевле при любом способе их приобретения. Выбирайте рассрочку, покупку в кредит по партнерским программам или за собственные деньги – менеджеры предложат вас стоимость квадратного метра на 10% ниже указанной на сайте! И это действительно самое шикарное предложение нынешней весны, учитывая, что речь о доме в первой линии комплекса от границ парка!

Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно при встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика. Не хотите лишний раз появляться в общественных местах? Нет проблем! Сделайте свой выбор удаленно – на сайте, оставив соответствующую заявку, или по телефону. Вы в любом случае получите максимум необходимой для успешной покупки информации!

Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки – предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!

Дом №2 жилого комплекса "Парк Челюскинцев" насчитывает 25 этажей. Как уже отмечалось, это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются самые современные архитектурные решения.

Дом №2

Первый этаж – это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа. Автомобили жильцов будут от любой непогоды спрятаны под надежной крышей! Но главное, ни дождь, ни снег не помешают вам пройти к своей машине, разгрузить багажник, протереть стекла. Выйти из подъезда и сесть за руль можно хоть в домашних тапочках! Согласитесь, очень важное преимущество для современного Минска!

Все квартиры в доме – свободной планировки, площадью от 38 до 78 кв. метров. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.

Во всех квартирах дома панорамное остекление с золотистым оттенком

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж, при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам.

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной и абсолютно приватной, доступной только жителям дома.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще – место, чтобы помыть лапы домашним животным. Владельцы собак, дважды, а то и трижды в день вынужденные выходить на улицу в любую погоду, высоко оценят этот неоспоримый элемент бытового удобства!

Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит полную безопасность жителей и их имущества.

Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения

Казалось бы, мелочи, но из таких мелочей и складываются преимущества престижного комплекса комфорт-класса! Красиво, комфортно, функционально – и в великолепном месте!

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Место уникальное! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже. И намного интереснее и богаче в биологическом отношении – ведь здесь произрастает более 15 тысяч растений.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

В парке для детей оборудованы многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка

И все эти блага и очарование природы – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

К слову, приобрести квартиры можно также в доме №1, который расположен вдоль проспекта Независимости.

Дом №1

В нем более 20 типов квартир от 32 до 87 кв. метров со свободной планировкой и высотой потолков 2,7 и 3 метра. Выполнено панорамное остекление с тонировкой под бронзу, предусмотрены застекленные лоджии и скоростные бесшумные лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS. Конечно же, в каждой секции – дизайнерское просторное лобби с высокими потолками.

И на все квартиры площадью более 85 кв. метров – спецпредложение!

Дизайнерское лобби

Именно здесь будет располагаться двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников. Лучшего решения для родителей с детьми придумать невозможно!

Двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией

В доме предусмотрен теплый подземный паркинг на 190 мест, к которому можно спуститься на лифте прямо от дверей квартиры. А первые два этажа дома – это коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости.

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Комплекс "Парк Челюскинцев" – настоящий эксклюзив! Ведь покупка здесь квартиры – это абсолютно уникальная возможность поселиться в престижном районе в новостройке!

Свое жилье здесь – мечта. Но она может стать реальностью!

Застройщик убежден, что людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать средства в собственную квартиру, чем делать бесконечные выплаты по аренде. Именно поэтому тем, кто мечтает о своей квартире, предлагается решиться – и стать, наконец, собственником, используя различные выгодные финансовые инструменты.

Рассрочка от застройщика сроком до 4 лет – это очень удобный финансовый инструмент покупки для тех, кто хотел бы постепенного внесения средств за собственную квартиру! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев": мечты должны сбываться!

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