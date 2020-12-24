Акция "Наши дети" учит нас быть внимательными и заботливыми - Кунцевич

24 декабря, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" учит нас быть внимательными и заботливыми. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время акции "Наши дети", которая прошла сегодня в Белыничской вспомогательной школе-интернате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Взрослые, которые хотя бы раз принимали участие в этом марафоне добрых дел, уже никогда не смогут остаться равнодушными к тем искренним эмоциям, которые дарят наши дети, - сказал Андрей Кунцевич. - Я уверен, что Новый год - это самая лучшая пора, чтобы делать добрые дела для тех, кто больше других нуждается во внимании. И наша республиканская акция позволяет сделать это каждому. На праздник принято приезжать с подарками. Сегодня традиционно я передал школе-интернату набор последних книжных новинок, которые выпустили белорусские издательства. Они пополнят библиотеку учреждения".

Андрей Кунцевич выразил благодарность сотрудникам и педагогам Белыничской школы-интерната. "Работать с особенными детьми могут только люди с особенным сердцем - заботливые, любящие и внимательные. Это сложная и ответственная работа. Спасибо вам за ваш труд", - подчеркнул Андрей Кунцевич.

Председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко также уверен, что дети не должны оставаться в праздники без подарков и внимания. "Уже по традиции с новогодними и рождественскими праздниками нашу школу-интернат поздравляет заместитель главы Администрации Президента. Не остаются в стороне организации и предприятия нашего района - стараемся обеспечивать всем необходимым для комфортной жизни", - отметил он.

Как рассказал директор школы-интерната Александр Мамченко, в учреждении образования созданы все условия для развития и социализации детей. "Несмотря на то, что здесь учатся дети с особенностями психофизического развития, мы стараемся развивать их интересы. У нас много кружков по интересам: кто-то любит плести из лозы, другие - петь. Есть дети, которые выращивают и ухаживают за комнатными растениями, кому-то интереснее попробовать себя в качестве дизайнера. В этом году открыли кружок патриотической направленности "Мой родны край". Ребята должны знать историю, ценить свою малую родину. Кстати, они у нас очень искренние, открытые, любознательные. И после школы-интерната адаптируются к жизни, осваивают разные специальности", - сказал директор.

Участниками новогоднего представления стали около 60 воспитанников школы-интерната. Гостями - представители Могилевского облисполкома и Белыничского райисполкома, областного и районного профсоюзных объединений, ГО "Белвтормет" и УП "Могилевторчермет". Школе-интернату они подарили денежные сертификаты, бытовую технику, кухонную утварь, а ребятам - сладкие подарки.

Всего в школе-интернате сейчас обучаются 85 детей, из них 56 сирот. Здесь учатся дети с различными нарушениями психофизического развития. -0-

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