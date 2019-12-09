9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сохрани символ праздника" стартует в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В преддверии зимних праздников лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках и сохранить их до весны (например, на балконе или даче). Затем будет возможность высадить их в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса", которая традиционно проходит в апреле. Каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом", - рассказали в пресс-службе.

Акция "Сохрани символ праздника" пройдет во всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тыс. В ассортименте - европейская, колючая и сербская ели, обыкновенная сосна, западная туя и другие деревья.

В прошлом году акцию поддержали более 2 тыс. человек. По информации лесхозов, с каждым годом спрос на новогодние деревья в кадках растет.

Адреса торговых точек, где будет представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, вскоре будут опубликованы на сайте Министерства лесного хозяйства.-0-