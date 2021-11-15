АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте сегодня в свое счастливое завтра!

Сегодня – самое лучшее время для прибыльных инвестиций! Хватит откладывать на потом ваше счастливое будущее! Ведь именно сейчас в многофункциональном комплексе Minsk World действует выгодная АКЦИЯ!

СО СКИДКОЙ ДО 100 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях можно приобрести ОПРЕДЕЛеННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ в следующих новостройках: "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Калининград" в квартале "Евразия", "Марракеш" в квартале "Африка", "Стокгольм" и "Осло" в квартале "Северная Европа".

Корпоративные клиенты кроме скидки до 100 евро получают СКИДКУ еще 10 евро эквивалентно сумме в белорусских рублях! Торопитесь!

Спрос на недвижимость в комплексе постоянно растет, ведь апартаменты Minsk World пользуются популярностью не только у белорусов, но и у иностранцев!

Есть вопросы? Обратитесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Наши специалисты работают не только в Минске, но и в 56 городах Беларуси, поэтому вам даже не придется ехать в столицу для получения консультации или заключения договора! Так удобнее!

Преимущества многофункционального комплекса Minsk World очевидны: транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура. Концепция "15-минутного города", которая активно используется в Европе, применяется для создания комфортной городской среды: школы и детские сады, взрослая и детская поликлиника, медицинские центры и аптеки, магазины и торговые центры будут в пешей доступности!

Сердцем проекта станет Деловой квартал Международного финансового центра и торгово-развлекательный центр рядом с ним. Подходящее место для развития бизнеса и инвестиций!

Деловой квартал МФЦ с высоты птичьего полета

Такими будут пять башен комплекса

У каждого дома и каждого квартала Minsk World также есть свои плюсы! Выбирайте, что вам больше нравится!

"Флоренция" в квартале "Южная Европа"

Квартал "Южная Европа" - настоящий подарок для тех, кто ценит мобильность и комфорт!

Таким будет дом "Флоренция" в квартале "Южная Европа"

Лобби дома "Флоренция"

· Детский сад откроется уже в этом году

· Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа

· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей

· Метро "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" - еще строится. В паре остановок на автобусе – метро "Институт культуры"

"Калининград" в квартале "Евразия"

Квартал "Евразия" понравится тем, кто любит насыщенную городскую жизнь!

Дом "Калининград" в квартале "Евразия"

Лобби дома "Калининград"

· Детский сад и административное здание запроектированы в центре квартала

· Через дорогу запроектирован шикарный парк

· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей

· Метро "Аэродромная" появится в пешей доступности

"Марракеш" в квартале "Африка"

Квартал "Африка" - островок спокойствия для поклонников размеренной городской жизни!

Дом "Марракеш" в квартале "Африка"

Лобби дома "Марракеш"

· Детский сад запроектирован в центре квартала

· Две школы запроектированы в соседнем квартале "Северная Америка"

· Через дорогу запроектирован шикарный парк

· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей

"Стокгольм" и "Осло" в квартале "Северная Европа"

Квартал "Северная Европа" - идеальное место для тех, кому важны уют и спокойствие!

Квартал "Северная Европа" с высоты птичьего полета

Лобби дома "Стокгольм"

Лобби дома "Осло"

· Детский сад запроектирован в центре квартала

· Две школы запроектированы в соседнем квартале "Северная Америка"

· Через дорогу – шикарный парк

· Метро "Аэродромная" появится в пешей доступности

Все новостройки Minsk World – это свободная планировка и панорамные окна, скоростные лифты OTIS, в том числе и панорамные, дизайнерские лобби со стойкой для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха.

Во всех кварталах Minsk World есть или еще появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных, а также исключено транзитное движение транспорта. Здесь есть все для вашей комфортной жизни и выгодных инвестиций!

Детская площадка в квартале "Африка"

Спортивные площадки в квартале "Африка"

Детская площадка в квартале "Южная Европа"

Чтобы получить еще больше информации, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 56 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Верхнедвинск, Браслав, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Рогачев, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Волковыск, Дятлово, Березовка, Поречье, Слоним, Кареличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Жодино, Борисов, Воложин, Заславль, Молодечно, Копыль, Логойск, Любань, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Мачулищи, Фаниполь.

У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – инвестируй сегодня в свое счастливое завтра!

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