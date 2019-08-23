Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция МВД "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 августа, во время ее проведения водителям необходимо будет ездить днем с включенными фарами. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Традиционно с 25 августа по 5 сентября МВД проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

"Милиция общественной безопасности, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках в начале учебного года, проведут со школьниками классные часы. Особое внимание будет сосредоточено на профилактической работе с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге", - рассказали в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГАИ в предстоящие выходные дни проведут рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

"Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах. В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар", - отметили в ГАИ.-0-