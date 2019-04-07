Акцию "Стоп - заяц!" проведут 12 апреля на Белорусской железной дороге

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет 12 апреля акцию "Стоп - заяц!", направленную на повышение культуры проезда пассажиров в поездах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Инициатор акции - отраслевой комитет ОО "БРСМ" белорусской магистрали. "Представители дороги организуют комплекс мероприятий по проверке наличия проездных документов у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Контроль будет осуществляться при посадке или высадке из транспортного средства. Пассажирам раздадут и тематические памятки. Кроме работников БЖД, участниками акции станут сотрудники отделов внутренних дел на транспорте", - проинформировали в пресс-центре.

По данным ведомства, с начала года контролеры-ревизоры пассажирских поездов Белорусской железной дороги провели более 14,5 тыс. проверок. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса. За три месяца к административной ответственности привлечены 1 857 безбилетных пассажиров, из которых 1 505 уплатили штраф на месте. В частности, за курение в неустановленных местах оштрафовано 38 человек. В результате контроля в поездах взыскано Br39,9 тыс. штрафа и тарифа.

Белорусская железная дорога призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами железнодорожного транспорта и своевременно оплачивать проезд. Также в ведомстве напоминают, что в настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (сейчас одна БВ составляет Br25,5), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий - 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях - одну базовую величину. За курение в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин.-0-