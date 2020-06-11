Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, принимаемых мер из перечня исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай.

В пресс-службе отметили, что прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней по приезде в Беларусь. Иностранные граждане при пересечении границы республики обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.

Согласно постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 года №171, лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Соответствующий перечень стран размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения.-0-