Актуальные проблемы гуманитарного образования обсудят на конференции в БГУ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные проблемы гуманитарного образования обсудят на Международной научно-практической конференции в БГУ. Мероприятие пройдет с 22 по 23 октября в очно-дистанционном формате. Форум посвящен вопросам гуманитарного образования, исследованиям в этой области, рекомендациям по совершенствованию учебных и научных процессов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками конференции станут более 100 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Австрии, Китая, Азербайджана, Армении и Грузии.

Эксперты представят доклады по восьми направлениям. В частности, будут рассмотрены интегративная сущность современного гуманитарного знания, культурные исследования, теория и практика естественнонаучного знания, языковая картина мира и взаимодействие культур, лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу.

Также в первый день состоится открытие именной аудитории ученого-языковеда, специалиста в области германского языкознания Михаила Черкаса. В церемонии примут участие руководство и представители коллектива факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ.

Кроме того, для участников мероприятия организуют выставки рисунков и творческих работ преподавателей и студентов факультета. Итогом двухдневной работы станет публикация сборника научных докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.-0-