Альтернативные виды топлива и биоразлагаемые полимеры - что могут дать биотехнологии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии Национальной академии наук Эмилия Коломиец рассказала о разработках белорусских ученых в области получения биоразлагаемых полимеров и альтернативных видов топлива во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы разработали технологию получения молочной кислоты для кормопроизводства, ветеринарии, пищевой промышленности, косметики. При определенной степени очистки она также может быть сырьем для биоразлагаемых полимеров. Мы с химиками думаем в перспективе использовать это сырье для решения актуальной задачи по отказу от полиэтиленовой упаковки. Биоразлагаемые полимеры на основе молочной кислоты могут быть хорошей альтернативой. Мы уже работаем в этом направлении", - сказала Эмилия Коломиец.

В Институте микробиологии НАН планируют создать опытно-промышленный участок по производству молочной кислоты. "Мы собираемся производить где-то 32 т в год. Это небольшие объемы, но необходимые для дальнейших исследований", - добавила директор института.

Ученые работают также над получением альтернативных видов топлива на основе переработки отходов. "Мы уже делали биобутанол. Теперь проект направлен на биогаз. В стране устанавливали биогазовые установки, но проходит время, где-то затухает газовое брожение, требуется вмешательство специалиста. Мы решили развивать это направление, чтобы консультировать, оказывать необходимую помощь. Без знаний в области микробиологии очень сложно регулировать процесс брожения", - отметила Эмилия Коломиец.-0-

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