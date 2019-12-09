Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"

Пятый год подряд ТМ Ambassador становится победителем премии "Народная марка". Участники голосования престижного потребительского конкурса отдали бренду большинство голосов в номинации "Производитель вина". Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси.
Премия "Народная марка" вручается с 2014 года. Победители определяются путем открытого голосования населения в средствах массовой информации. При этом анкетирование покупателей и потребителей услуг проводится без подсказок – участники должны сами вспомнить любимый бренд и указать его. А это значит, что оценка получается наиболее объективной. Именно поэтому "Народная марка" считается знаком настоящего признания.
– Эта награда – символ народной любви и доверия бренду, который в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции по признанию потребителей Беларуси благодаря своему постоянному развитию и стремлению следовать современным трендам, как в производстве, так и в маркетинге, – прокомментировала успех торговой марки продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий уверен, что секрет успеха в первую очередь в качестве предлагаемого продукта.
– Пятый год подряд бренд Ambassador становится "народной маркой". И, конечно, этот успех далеко не случайность. За народным признанием – современное европейское оборудование предприятия и постоянная модернизация, надежные поставщики, жесткая система контроля и сертификация по самым строгим мировым стандартам. Каждый год мы получаем высокую оценку от самых строгих судей – наших покупателей. И благодарны им за неизменный выбор, который подтверждает – производить качественные алкогольные напитки можно даже в невинодельческом регионе. Уверен, мы оправдаем доверие наших покупателей и в этот раз! – подчеркнул руководитель Минского завода виноградных вин.
К слову, продукцию Минского завода виноградных вин высоко оценили не только белорусские потребители, но даже такие искушенные мировые звезды, как Жерар Депардье и Стивен Сигал.
Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал во время визита на предприятие в июле этого года рассказал, что раньше владел виноградниками и сейчас задумался о том, чтобы продолжить виноградарский бизнес. Также звездный гость продегустировал винодельческие напитки торговой марки Ambassador. "Считаю, что напитки такого качества могут занять достойное место на мировых рынках и представлять Беларусь во многих странах", – отметил Стивен Сигал.
Французский киноактер и винодел Жерар Депардье во время визита в Минск был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством шампанского ТМ Ambassador. "Я приятно удивлен высоким качеством белорусского шампанского, сделанного из молдавского виноматериала. У вас делают качественный напиток, который включает в себя кислинку от "Шардоне" и фруктовый вкус, элегантность и женственность "Совиньон". Это хорошее сочетание, придающее исключительно высокое качество напитку!" – заметил Жерар Депардье.
Высокое качество ТМ Ambassador подтверждают также награды, полученные на международных и республиканских дегустационных конкурсах – более 200 медалей, дипломов и званий. В том числе семь раз алкогольные напитки ТМ Ambassador завоевывали награды в Сан-Франциско (США), а также получили Золотую Звезду на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия).
ТМ Ambassador – крупнейший винодельческий бренд Минского завода виноградных вин, который сегодня производит более 120 видов продукции. Компания бутылирует винодельческие напитки различных стран: Франции (замковые Cheateau), Италии, Испании, Аргентины, Грузии.
Еще в 2001 году Минский завод виноградных вин заключил договор со стратегическим партнером в Молдове, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку винограда, его сбор и производство виноградной продукции.
Минская сторона занимается вторичным виноделием – то есть розливом напитков в бутылки по современной европейской технологии "холодного розлива". Суть ее в том, что продукт при розливе в бутылки не нагревается (по сути, не пастеризуется), а проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет свои природные качества. Розлив холодным способом маркируется дополнительной надписью "Cold bottling".
Для доставки виноматериала в Беларусь используется только специально оборудованный для этого транспорт. Перевозка занимает около суток и осуществляется с учетом всех требований, необходимых для сохранения качества виноматериала.
С 2007 года на предприятии внедрена международная система качества на основе анализа рисков и критических контрольных точек НАССР. Высокое качество продукции подтверждено сертификацией и государственной регистрацией в органах Госстандарта и Министерства здравоохранения. С 2012 года предприятие получило сертификат ISO 22 000.
Продукция ТМ Ambassador известна также и за пределами Беларуси. Так, продукция завода продается в Израиле, Казахстане и Прибалтике. Экспорт винодельческой продукции в 2019 году вырос на 26%.
На протяжении уже многих лет ЗАО "Минский завод виноградных вин" стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.