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09 декабря 2019, 08:58

Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"

Пятый год подряд ТМ Ambassador становится победителем премии "Народная марка". Участники голосования престижного потребительского конкурса отдали бренду большинство голосов в номинации "Производитель вина". Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси.

Пятый год подряд ТМ Ambassador становится победителем премии "Народная марка"
Пятый год подряд ТМ Ambassador становится победителем премии "Народная марка"

Награждение брендов-лидеров в Национальной библиотеке Беларуси сопровождалось концертным шоу с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей
Награждение брендов-лидеров в Национальной библиотеке Беларуси сопровождалось концертным шоу с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей

Премия "Народная марка" вручается с 2014 года. Победители определяются путем открытого голосования населения в средствах массовой информации. При этом анкетирование покупателей и потребителей услуг проводится без подсказок – участники должны сами вспомнить любимый бренд и указать его. А это значит, что оценка получается наиболее объективной. Именно поэтому "Народная марка" считается знаком настоящего признания.

Премия "Народная марка" определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны
Премия "Народная марка" определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого народного опроса, который проводится во всех регионах страны

– Эта награда – символ народной любви и доверия бренду, который в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции по признанию потребителей Беларуси благодаря своему постоянному развитию и стремлению следовать современным трендам, как в производстве, так и в маркетинге, – прокомментировала успех торговой марки продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

Алена Устинович, председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси
Алена Устинович, председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий уверен, что секрет успеха в первую очередь в качестве предлагаемого продукта.

– Пятый год подряд бренд Ambassador становится "народной маркой". И, конечно, этот успех далеко не случайность. За народным признанием – современное европейское оборудование предприятия и постоянная модернизация, надежные поставщики, жесткая система контроля и сертификация по самым строгим мировым стандартам. Каждый год мы получаем высокую оценку от самых строгих судей – наших покупателей. И благодарны им за неизменный выбор, который подтверждает – производить качественные алкогольные напитки можно даже в невинодельческом регионе. Уверен, мы оправдаем доверие наших покупателей и в этот раз! – подчеркнул руководитель Минского завода виноградных вин.

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин"
Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин"

К слову, продукцию Минского завода виноградных вин высоко оценили не только белорусские потребители, но даже такие искушенные мировые звезды, как Жерар Депардье и Стивен Сигал.

Американский актер, кинопродюсер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал во время визита на предприятие в июле этого года рассказал, что раньше владел виноградниками и сейчас задумался о том, чтобы продолжить виноградарский бизнес. Также звездный гость продегустировал винодельческие напитки торговой марки Ambassador. "Считаю, что напитки такого качества могут занять достойное место на мировых рынках и представлять Беларусь во многих странах", – отметил Стивен Сигал.

Стивен Сигал был приятно удивлен уровнем развития виноделия на "Минском заводе виноградных вин"
Стивен Сигал был приятно удивлен уровнем развития виноделия на "Минском заводе виноградных вин"

Французский киноактер и винодел Жерар Депардье во время визита в Минск был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством шампанского ТМ Ambassador. "Я приятно удивлен высоким качеством белорусского шампанского, сделанного из молдавского виноматериала. У вас делают качественный напиток, который включает в себя кислинку от "Шардоне" и фруктовый вкус, элегантность и женственность "Совиньон". Это хорошее сочетание, придающее исключительно высокое качество напитку!" – заметил Жерар Депардье.

Жерар Депардье во время визита в Минск был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством шампанского ТМ Ambassador
Жерар Депардье во время визита в Минск был впечатлен уровнем технологий, которые используются на производстве, и качеством шампанского ТМ Ambassador

Высокое качество ТМ Ambassador подтверждают также награды, полученные на международных и республиканских дегустационных конкурсах – более 200 медалей, дипломов и званий. В том числе семь раз алкогольные напитки ТМ Ambassador завоевывали награды в Сан-Франциско (США), а также получили Золотую Звезду на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия).

Алкогольные напитки ТМ Ambassador получили Золотую Звезду на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия)
Алкогольные напитки ТМ Ambassador получили Золотую Звезду на престижном конкурсе в Брюсселе (Бельгия)

ТМ Ambassador – крупнейший винодельческий бренд Минского завода виноградных вин, который сегодня производит более 120 видов продукции. Компания бутылирует винодельческие напитки различных стран: Франции (замковые Cheateau), Италии, Испании, Аргентины, Грузии.

Еще в 2001 году Минский завод виноградных вин заключил договор со стратегическим партнером в Молдове, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку винограда, его сбор и производство виноградной продукции.

Минская сторона занимается вторичным виноделием – то есть розливом напитков в бутылки по современной европейской технологии "холодного розлива". Суть ее в том, что продукт при розливе в бутылки не нагревается (по сути, не пастеризуется), а проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет свои природные качества. Розлив холодным способом маркируется дополнительной надписью "Cold bottling".

Жесткий контроль на каждом этапе и высокотехнологичное оборудование обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели
Жесткий контроль на каждом этапе и высокотехнологичное оборудование обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели

Для доставки виноматериала в Беларусь используется только специально оборудованный для этого транспорт. Перевозка занимает около суток и осуществляется с учетом всех требований, необходимых для сохранения качества виноматериала.

С 2007 года на предприятии внедрена международная система качества на основе анализа рисков и критических контрольных точек НАССР. Высокое качество продукции подтверждено сертификацией и государственной регистрацией в органах Госстандарта и Министерства здравоохранения. С 2012 года предприятие получило сертификат ISO 22 000.

Продукция ТМ Ambassador известна также и за пределами Беларуси. Так, продукция завода продается в Израиле, Казахстане и Прибалтике. Экспорт винодельческой продукции в 2019 году вырос на 26%.

Продукция ТМ Ambassador известна также и за пределами Беларуси
Продукция ТМ Ambassador известна также и за пределами Беларуси

На протяжении уже многих лет ЗАО "Минский завод виноградных вин" стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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