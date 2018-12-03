Ambassador вновь признан "Народной маркой"

ТМ AMBASSADOR четвертый год подряд стала победителем национальной премии "Народная марка". Участники голосования престижного потребительского конкурса отдали большинство голосов бренду Ambassador – лидеру по производству виноградных вин в стране. Итоги народного голосования премии "Народная марка" были оглашены на церемонии награждения брендов-победителей во Дворце Республики.

Поздравить победителей во время церемонии награждения во Дворце Республики пришли многие!

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Премия "Народная марка" вручается с 2014 года. Победители определяются путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. Важно, что лучшие в стране бренды называет не профессиональное жюри, а сами покупатели товаров и потребители услуг – по словам организаторов премии, в нынешнем году через СМИ было распространено не менее 3 млн анкет, кроме того, голосование проводилось на сайте премии в интернете. При этом анкетирование покупателей и потребителей услуг проводится без подсказок со стороны организаторов – участники голосования должны сами вспомнить любимый бренд и указать его. А это значит, что оценка, которую дают товарам и услугам сами люди, получается наиболее объективной. Именно поэтому премия "Народная марка" становится для победителей знаком настоящего общественного признания.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, получая награду на сцене Дворца Республики, поблагодарил покупателей за выбор, который подчеркивает – производить качественное виноградное вино можно даже в невинодельческом регионе.

– Покупатели возвращаются за любимым товаром только в одном случае – если их устраивает качество предлагаемого продукта, – отметил Иван Троцкий. - Лидером на потребительском рынке случайно стать невозможно. За народным признанием бренда Ambassador – современное европейское оборудование предприятия и постоянная модернизация, лучшие виноматериалы, надежные поставщики, жесткая система контроля и сертификация по самым строгим мировым стандартам.

Совпадение приятное, но не случайное – когда в Минске продукция Минского завода виноградных вин получала признание покупателей, в Сан-Франциско напитки завода награждались компетентным профессиональным жюри! Новость пришла из-за океана только что – на престижном ежегодном конкурсе San Francisco International Wine Competition продукция компании завоевала сразу четыре награды. "Советское шампанское" ТМ Ambassador и другая продукция награждены двумя серебряными и бронзовой медалями, а марочное вино урожая 2014 года TM Ambassador – бронзовой.

В 2018 году жюри конкурса оценивало 4 300 образцов из 31 страны, и можно только представить, какую конкуренцию выдержала продукция минских виноделов! Оценка напитков производилась в результате трех дней слепой дегустации для получения максимально объективных результатов, а в составе жюри International Wine Competition-2018 по традиции были известные виноделы, руководители крупных предприятий и ведущие сомелье из разных стран мира. И они высоко оценили шампанское и вино белорусского производства – напитки из страны, которую никак нельзя назвать винодельческим регионом. Выбор белорусских покупателей подтвердили профессионалы мирового уровня – виноделы из Минска умеют выпускать качественный продукт!

Созданное в 2000 году, ЗАО "Минский завод виноградных вин" с самого начала сделало ставку на внедрение новейших технологий в белорусское виноделие. В частности, предприятие первым в стране начало использовать технологию холодного розлива продукта, которая обеспечивает сохранение всех свойств напитка, не подвергая его термической обработке. Партнерами завода являются только надежные и проверенные временем поставщики виноматериалов (вино, не разлитое в бутылки). Так, с 2001 года Минский завод виноградных вин сотрудничает с предприятием Vinaria din Vale – крупнейшим производителем винограда и виноматериалов в Молдове. Благодаря этому создана замкнутая цепочка производства – от возделывания лозы до доставки конечного продукта покупателю. При этом обеспечено высокое качество всех технологических процессов и жесткий совместный контроль над всеми этапами производства.

Крупнейшему производителю винограда и виноматериалов в Молдове компании Vinaria din Vale принадлежит около 2,7 млн кустов лозы

Процессы производства на Минском заводе виноградных вин полностью автоматизированы

Строгий контроль качества на всех этапах производства – залог высокой репутации продукции ЗАО "Минский завод виноградных вин" на внутреннем и внешних рынках

Все это в совокупности позволяет Минскому заводу виноградных вин создавать действительно качественный продукт, являясь ведущим предприятием страны по выпуску тихих вин и одним из лидеров по производству игристых. С момента основания винодельческая продукция предприятия завоевала около 200 наград престижных международных конкурсов и дегустаций. Но самое главное – Минский завод виноградных вин смог предложить продукт высокого качества белорусским потребителям, сохранив приемлемые цены и тем самым обеспечив эффективное импортозамещение на внутреннем рынке.

– Первую партию продукции мы выпустили 18 лет назад, и за это время наши виноградные вина завоевали большую популярность у белорусских покупателей, благодаря чему предприятие сыграло значительную роль в импортозамещении в целом по стране. Если в 2000 году в Беларуси 95% виноградных вин были импортными, то сегодня 84% продаваемых в стране виноградных вин – белорусского производства, и в экономическом аспекте для страны это прямая экономия валютных средств. А для покупателей – это реальная возможность получить качественный продукт по разумной цене, что и подтверждает премия "Народная марка", – подчеркнул Иван Троцкий.

Отметим, что предприятием постоянно ведется активная работа по расширению географии экспортных поставок и привлечению новых клиентов. Несмотря на высокую степень конкуренции на всех экспортных рынках, Минскому заводу виноградных вин удалось увеличить объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом. Так, за 11 месяцев текущего года темп роста экспорта в валюте составил 109,2% к аналогичному периоду 2017 года, а планируемый темп роста по итогам 2018 года – 110,8%.

В 2018 году отгрузки осуществлялись в 24 страны мира. Подписаны контракты с покупателями из Ливана, Канады, Вьетнама и Тайланда. Винодельческая продукция ЗАО "Минский завод виноградных вин" экспортируется в страны ЕАЭС и даже Европейского союза.

Продукция Минского завода виноградных вин в 2018 году поставлялась в 24 страны мира

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте – ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках – спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. Также ЗАО "Минский завод виноградных вин" на протяжении уже многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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