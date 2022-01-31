Аналитик: сила Беларуси - в единстве и любви к Родине

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сила Беларуси - в единстве и любви к Родине. Такое мнение БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси поставило точку в 500-дневном историческом марафоне поствыборного периода. Страница противоречивых и неоднозначных процессов в современной истории Беларуси перелистана, - сказал Николай Щекин. - Президент как национальный лидер проявил философский подход к пониманию происходящего и запустил механизм создания белорусской модели гражданского общества. Ответственность, чувство гордости за свою страну и ее граждан, милосердие и некоторая отцовская строгость, проявленная со стороны главы государства, поразила и в какой-то степени подкупила сидящих в зале и всех в стране. Как участник данного мероприятия могу отметить, что присутствующие представители различных и многочисленных общественных и политических, религиозных и региональных организаций, а также управленческий кадровый состав с воодушевлением и положительно откликнулись на призыв Президента беречь страну. Уверен, что белорусский народ услышал основное - сила Беларуси состоит исключительно в единстве и любви к Родине".

Аналитик подчеркнул, три вопроса от Президента белорусскому народу - это тезис на зрелость, своего рода философское эссе на тему "как жить дальше". "Обороноспособность, суверенность и независимость страны, инициативность граждан - вот те основополагающие скрепы гражданственности и государственности. Пришло время обществу ответить на жизненные вопросы и держать отчет перед первым Президентом. Президент проявил себя как государственный деятель и лидер мирового масштаба. Надо отметить, что в своих прогнозах Президент никогда не ошибался. В этой связи реалистичные оценки, данные им происходящим процессам на планете в геополитике, и сценарии помогут нам определить дальнейшие шаги по укреплению белорусской государственности и станут хорошим назидательным уроком для коллективного Запада. Таким образом, Александр Лукашенко, опережая всех нас в понимании тенденций и закономерностей в мире, уже очертил контуры перспективного общественного развития во взаимодействии с государством. Состоявшаяся 28 января общенациональная диалоговая площадка ("народное вече") стала квинтэссенцией демократии как процедуры белорусской модели государственности", - отметил он.

Николай Щекин добавил, нам всем еще предстоит ответить на многие и другие вопросы: что такое гражданское общество, готовы ли мы к предстоящей политико-государственной и общественной модернизации, в какой степени каждый из нас видит свой вклад в государственно-общественное развитие. Белорусская модель государственности показала свою состоятельность и жизнеспособность.

"Предстоящий референдум станет для белорусского общества историческим экзаменом на политическую и государственную состоятельность. Впереди главная цивилизационная схватка за жизнь Беларуси. Поэтому народосохранение со всеми вытекающими стратегическими решениями станет задачей номер один. Благосостояние и достойная жизнь граждан, личная безопасность и доверие к власти в проекте Конституции определят дальнейший ход событий в стране и историческую миссию белорусской нации", - констатировал аналитик.-0-