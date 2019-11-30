Андрей Макаревич: меня вполне можно считать белорусом

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лидер группы "Машина времени" считает себя белорусом. Об этом он заявил в программе "Наши новости. Субботний выпуск" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В Березовском районе Брестской области жили предки отца музыканта, на Витебщине - по материнской линии. Десять лет назад Андрей Макаревич посещал эти места. "Я хотел увидеть дом, в котором мой дед жил. После войны почти вся деревня немного передвинулась, на старом месте остались лишь пару домов да несколько очень пожилых людей. Но они уже моего деда не помнили - тогда были детьми. Но то, что полхутора Макаревичей - это, конечно, забавно. Действительно, по отцовской линии меня можно считать белорусом вполне", - сказал Андрей Макаревич.

Бессменный фронтмен группы "Машина времени" 11 декабря отметит свой 66 день рождения. В интервью тележурналистам он признался, что считает себя счастливым, поскольку занимается любимым делом, при этом любит одиночество. "Не надо искать для себя ни в чьих стихах и тем более ни в чьих песнях какой-то жизненной программы. Я, наверное, потеряю способность заниматься тем, чем я занимаюсь, если я перестану воспринимать новое в окружающем", - заметил он.

Легендарная рок-группа дала концерт в Минске в рамках юбилейного тура "Машина времени: 50 лет". Андрей Макаревич поделился сокровенным: "Хочется, чтобы не было войны, чтобы люди чаще улыбались, чтобы больше радовались жизни, потому что она, в общем, того заслуживает и для этого дана".-0-