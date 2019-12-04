Андрейченко: депутаты наработали хорошую базу для наращивания связей на европейском векторе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты шестого созыва наработали хорошую базу для наращивания двусторонних связей, особенно на европейском векторе. Об этом сегодня, закрывая сессию Палаты представителей, заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

За время работы шестого созыва парламентская делегация Беларуси впервые в ее суверенной истории посетила с официальным визитом Швейцарию. "Мы вышли на высокий уровень контактов с польскими коллегами. Нам удалось возобновить работу белорусско-британской и белорусско-бельгийской групп дружбы. Динамично развиваются наши отношения с парламентариями Германии. И это только самые наглядные примеры. Мы наработали хорошую базу для наращивания двусторонних связей, особенно на европейском векторе", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Важным событием не только для парламента, но и для всей страны стало проведение в 2017 году в Минске ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Прошедшая под знаком инициативы "Хельсинки-2", она серьезно повлияла на улучшение восприятия Беларуси за рубежом и укрепила репутацию Минска как надежной международной переговорной площадки", - напомнил спикер.

В целом белорусские парламентарии установили контакты с коллегами практически из всех регионов мира, что полностью отвечает принципу многовекторности белорусского внешнеполитического курса. "Сегодня мы контактируем с законодательными органами более чем 80 стран. Кроме того, депутаты нынешнего созыва могут записать в свой актив более 10 новых документов, которые пополнили договорную базу двустороннего сотрудничества", - отметил председатель Палаты представителей.-0-