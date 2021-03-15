Андрейченко: конкретные предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкретные предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Конституция - это очень серьезный документ, фундамент правовой системы любого государства, и, по его мнению, потенциал действующей Конституции далеко не исчерпан. Работа над подготовкой поправок в этот важнейший документ должна быть всесторонней и тщательной. "Поэтому Конституционной комиссии предстоит серьезная работа. К предложениям нужно подходить очень осторожно, взвешенно, оценивать их критически, - убежден он. - Многое из того, что сделано, может быть, и не надо менять. Много противоречивых предложений из тех, что уже поступили".

В числе возможных изменений, которые предстоит обсудить, спикер Палаты представителей назвал, например, проведение единого дня голосования. Такая инициатива, в частности, исходила от граждан, это позволит и сэкономить бюджетные средства.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что в состав Конституционной комиссии вошли компетентные представители различных сфер: юристы, парламентарии, участники общественных организаций, представители реального сектора экономики. "Комиссии предстоит очень большая и непростая работа", - отметил спикер палаты парламента. Что касается сроков ее работы, то, по его словам, не позднее августа-сентября этого года нужно обобщить все предложения "с таким расчетом, чтобы потом была возможность обсудить этот проект с населением, и после обсуждения еще раз вернуться и уже представить окончательный результат на референдум", который запланирован на начало 2022 года.

"Мы настроены на работу, чтобы страна и далее развивалась, чтобы общество было единым, чтобы в стране были мир, спокойствие, согласие", - подытожил Владимир Андрейченко.-0-

Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны