Андрейченко: народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешние парламентские слушания являются продолжением той огромной системной работы, которую мы ведем в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ по защите исторической правды и сохранению исторической памяти. К сожалению, мировоззренческое противостояние, в основе которого лежат попытки ревизии итогов Второй мировой войны, приобретает поистине планетарные масштабы. И Беларусь, находясь на геополитическом разломе Востока и Запада, вновь оказалась в эпицентре этого конфликта. В этой ситуации дискуссии, казалось бы, чисто академического характера, несут вполне реальную угрозу нашей национальной безопасности. Ведь от того, как общество относится к своему прошлому, напрямую зависит сохранение народного единства и территориальной целостности государства", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, особую значимость здесь приобретают ключевые моменты истории. Для Беларуси и белорусов одним из таких событий, безусловно, является воссоединение западнобелорусских земель в составе БССР.

"Цель наших парламентских слушаний - посмотреть на это событие глазами белорусов, расставить политические акценты, исходя из своих национальных интересов. Граждане должны понимать, что происходит вокруг Беларуси и для чего это делается, - отметил спикер. - Мы никогда прежде не выносили подобные вопросы на такой уровень, чтобы не задевать национальные чувства наших соседей. Но, к сожалению, это воспринимается как слабость, неспособность отстоять свои интересы и только подстегивает определенные силы, стремящиеся расколоть белорусское общество. Рассматривая Беларусь как помеху в реализации своих геополитических планов, они пытаются переформатировать нашу историческую память и внушить белорусам комплекс национальной неполноценности. Расчет простой: народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности, а значит, и права самостоятельно определять свою судьбу. Им хочется, чтобы мы забыли трагедию Рижского договора, разорвавшего Беларусь по живому, политику полонизации белорусского народа, зверские преступления так называемых "проклятых солдат" в отношении белорусского населения".

В то же время восстановление исторической справедливости, которым, безусловно, стало воссоединение белорусских земель, представляется как некий акт агрессии. "Для нас подобные трактовки совершенно неприемлемы. Белорусы выстрадали свое суверенное право быть единым народом и жить в едином государстве. Помнить об этом - наш святой долг", - добавил Владимир Андрейченко.

Во время слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, а также научных организаций и высших учебных заведений.-0-