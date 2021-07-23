Андрейченко: приемы граждан - важная форма работы, которая дает положительные результаты

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко провел сегодня личный прием граждан в Глубокском районном исполнительном комитете (Витебская область), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что в принципе приемы граждан с выездом депутатов - это важная форма работы и она дает положительные результаты. Достаточно сказать, что только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%. Это очень хороший показатель. Особенно хорошо, что сократилось количество жалоб по вопросам землеустройства, земельных отношений, строительства. Но несколько увеличилось количество жалоб по коммунальным вопросам. На это надо обратить внимание", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что парламентарии не только проводят личные приемы, но и выезжают в трудовые коллективы, встречаются с гражданами по месту жительства, с молодежью.

"Исходя из этих встреч надо сказать, что в целом обстановка в регионе стабильная. Страна работает в нормальном ритме, работают промышленные, сельскохозяйственные предприятия, организованно идет уборка урожая, выплачивается заработная плата. И конечно же, люди говорят о том, что они хотят жить в мирной, стабильной, спокойной стране и категорически не приемлют те призывы, которые ведут к дестабилизации обстановки, санкциям, которые вводятся против Беларуси", - рассказал он.

Владимир Андрейченко напомнил, что завершена работа Конституционной комиссии. "Мы уже закончили первый этап внесения изменений и дополнений в Конституцию. Поэтому нам важно, чтобы сегодня к этому диалогу об изменении Конституции подключились и граждане. В ближайшее время мы будем встречаться с главой государства - какие-то будут внесены коррективы. Потом будет всенародное обсуждение. То есть, чем больше будет предложений, тем лучше, - подчеркнул он. - Следующий момент: конечно, эти приемы дают возможность почувствовать болевые точки, те вопросы, которые требуют приоритетного решения. В ближайшее время начинается рассмотрение бюджета на 2022 год. Поэтому для нас тоже очень важно учесть вот эти потребности, которые есть, возможно, недоработки, где-то на что-то среагировать в первоочередном порядке. Все делается во благо нашего человека".-0-