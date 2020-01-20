Андрейченко примет участие в международном форуме памяти жертв холокоста

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 21-24 января примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Форум пройдет в Иерусалиме. "Владимир Андрейченко примет участие в запланированных мероприятиях и проведет двустороннюю встречу со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что в столице Израиля соберутся представители 46 стран: президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии. Форум нацелен на сохранение памяти о холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны.-0-