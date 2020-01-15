Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко призвал не ограничивать тематику парламентских слушаний конкретными законопроектами, а отталкиваться от волнующих общество проблем. Об этом он заявил сегодня на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой "Эталон" и другими государственными информресурсами, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер нацелил депутатов на серьезный анализ правоприменительной практики с помощью таких формы работы, как парламентские слушания, семинары, расширенные и выездные заседания комиссий. "Тематика парламентских слушаний не обязательно должна увязываться с конкретными законопроектами. На рассмотрение могут выноситься актуальные проблемы, волнующие общество, избирателей. Острых, наболевших вопросов по самым разным направлениям очень много", - сказал Владимир Андрейченко.

Он порекомендовал привлекать к работе над законопроектами практиков, бизнес, общественные объединения, ученых, использовать международный опыт, результаты работы в округах и анализ обращений граждан, вопросы и предложения избирателей, которые были озвучены во время предвыборной кампании.

Депутатам нового созыва необходимо также наладить эффективное взаимодействие с Советом Министров, НЦЗПИ, Советом Республики, Администрацией Президента, профильными министерствами, чтобы работать с законопроектами до внесения в Палату представителей. "Нужно поднимать острые вопросы, отстаивать свои предложения, чтобы в парламент вносились максимально отработанные и качественные документы", - отметил спикер.

Сейчас в Палате представителей находятся 40 проектов законов, и их число постоянно увеличивается. График подготовки законопроектов планируется утвердить на заседании Совета Палаты представителей 30 января.

Владимир Андрейченко напомнил, что глава государства поставил задачу за полгода подготовить проекты обновленных КоАП и ПиКоАП. В состав рабочей группы по подготовке кодексов вошли и депутаты. Спикер подчеркнул, что принять участие в этой работе должны все парламентарии.-0-

Фото Максима Гучека