Андрейченко: происходящее на белорусско-польской границе является геноцидом в отношении беженцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее на белорусско-польской границе - геноцид по отношению к беженцам. Такое мнение журналистам высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Та ситуация, которая сегодня сложилась на белорусско-польской границе - вопиющее нарушение прав человека и невыполнение международных обязательств со стороны Польши, Литвы, стран ЕС по отношению к беженцам. Будем прямо говорить, что это следствие той "демократии", которую в свое время США, страны ЕС, НАТО принесли в Ирак, Сирию, Ливию. Когда-то это были прекрасные страны, где хорошо жили люди, - рассказал Владимир Андрейченко. - Но на сегодняшний день что там получилось благодаря этой "демократии"? Это разрушенная экономика, войны, бедствия, обездоленные люди. И сегодня они просят пропустить их в Германию. И то, что они получают в ответ, - циничное отношение со стороны ЕС. Это геноцид по отношению к этим людям".

Спикер отметил, что польская сторона не старается вникнуть в проблему. "Они (беженцы. - Прим. БЕЛТА) не хотят в Беларуси оставаться - они хотят в Германию, - подчеркнул он. - Но мы видим стрельбу из автоматов, избиение этих граждан, применение перцового газа. Это, конечно, недопустимо. И самое, наверное, печальное, что эти вопросы абсолютно не замечают страны ЕС и такие международные организации, как ОБСЕ, ПАСЕ, Европейский парламент. Буквально позавчера мы с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным обменялись мнениями и приняли решение, чтобы в самое ближайшее время поднять эти вопросы на сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России, которая состоится в Минске".-0-