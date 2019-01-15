Сегодня поэт-песенник Олег Жуков разыграет 120 000 рублей от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!

Автор хита "Люди встречаются, люди влюбляются" поэт-песенник Олег Жуков сегодня разыграет призы от "Евроопт"!

Люди встречаются, люди влюбляются… Влюбляются в удачу! А ее невозможно не полюбить, когда она так доступна – на расстоянии всего одного "товара удачи"!

15 января по итогам 103-го тура игры "Удача в придачу!" кому-то из покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" поможет встретиться с удачей советский и белорусский поэт-песенник, автор более 300 популярных песен, в том числе хита "Люди встречаются, люди влюбляются", – Олег Жуков!

120 000 рублей – это много или мало? Нельзя не согласиться, что такой выигрыш кажется просто фантастическим!

Самого удачливого покупателя ждет огромный выигрыш – 120 000 рублей! Впервые такой приз был разыгран в предыдущем, 102-м, туре, и участники игры на официальных страничках "Евроопт" в соцсетях уже наперебой делятся предположениями, на что бы они потратили такой выигрыш в случае победы.

А вот какие планы на выигранную сумму у самого победителя – Владимира Герасимовича из агрогородка Лесной Минского района: "Себе куплю новую машину из салона, жене – шубу, и еще на ремонт дома останется!"

Действительно, выигрыш 120 000 рублей – это отличная возможность изменить жизнь к лучшему! Улучшить жилищные условия? Отправиться в путешествие? Исполнить давние мечты? Запросто, такая сумма открывает многие двери!

Сесть за руль внедорожника "Джили Эмгранд Х7" – одно удовольствие!

Также своих обладателей сегодня найдут два крупных денежных приза по 40 000 рублей, три новеньких белоснежных внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и, конечно же, более 20 000 других призов.

Также сегодня будут разыграны 2 крупные суммы по 40 000 рублей и более 20 тысяч других призов!

Тем временем 14 января, прямо на старый Новый год, стартовал очередной, 104-й, тур игры, участники которого 22 января будут претендовать на три внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и три крупных денежных приза – огромную сумму в 120 000 рублей и две по 40 000 рублей! А также более 20 000 других призов!

Так что, если в ближайшие дни у вас есть планы сходить за покупками – совершайте их в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка" либо заказывайте онлайн в "Е-доставке" или "ГиперМолле". Хотя бы один из "товаров удачи" в корзине и дисконтная карта "Е-плюс" либо СТАТУСкарта – ваш ключ к шансу на победу!

А на вечер вторника, 15 января, ничего не планируйте: в 18.20 в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 начнется розыгрыш призов 103-го тура игры "Удача в придачу!" . Наблюдать за ним можно непосредственно в "Е-сити", а также в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by или на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Люди действительно встречаются! Встречаются с удачей! И делают это вместе с "Евроопт"!

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