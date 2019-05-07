Выходные? Только не у "Удача в придачу!". Сегодня "Евроопт" вновь разыграет большие деньги и автомобили!

У удачи нет "больших выходных", а потому сегодня она вновь постучится в двери покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", которые успели собрать игровые коды 119-го тура игры
Где удача застанет победителей? Быть может, на пикнике с шашлыками? А может, на даче или в туристической поездке?
Интрига разрешится совсем скоро: сегодня "Евроопт" разыграет огромный денежный приз в 100 000 рублей, еще одну крупную сумму – в 50 000 рублей, а также 3 автомобиля и более 10 000 других призов! И так как розыгрыш призов состоится накануне такого важного для Беларуси праздника, как День Победы, то для "Евроопт" большой честью стало пригласить разыграть суперприз 119-го тура ветерана Великой Отечественной войны, связную Могилевского подполья Ефросинью Ивановну Базылеву!
К слову, о денежных призах: все выигрыши от 500 рублей и более будут перечислены победителям розыгрыша 119-го тура на
Оформляется и обслуживается
Сегодня "Евроопт" подводит итоги 119-го тура, а со вчерашнего дня начался 120-й тур, розыгрыш которого состоится через две недели – 21 мая. В этот день будут разыграны колоссальная сумма в 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов. Игровые коды 120-го тура начисляются за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 6 по 19 мая. Применение дисконтной карты "Е-плюс" или
Также с удовольствием напоминаем всем покупателям магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", что продолжает набирать обороты акция "
Новые победы не за горами! Большая удача улыбнется кому-то из участников игры уже сегодня: не пропустите трансляцию игры на телеканале
Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. — 11.07.2019 г. ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
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