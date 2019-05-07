Выходные? Только не у "Удача в придачу!". Сегодня "Евроопт" вновь разыграет большие деньги и автомобили!

У удачи нет "больших выходных"! Розыгрыш призов 119-го тура состоится уже сегодня!

У удачи нет "больших выходных", а потому сегодня она вновь постучится в двери покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", которые успели собрать игровые коды 119-го тура игры "Удача в придачу!" с 29 апреля по 5 мая включительно.

Где удача застанет победителей? Быть может, на пикнике с шашлыками? А может, на даче или в туристической поездке?

Интрига разрешится совсем скоро: сегодня "Евроопт" разыграет огромный денежный приз в 100 000 рублей, еще одну крупную сумму – в 50 000 рублей, а также 3 автомобиля и более 10 000 других призов! И так как розыгрыш призов состоится накануне такого важного для Беларуси праздника, как День Победы, то для "Евроопт" большой честью стало пригласить разыграть суперприз 119-го тура ветерана Великой Отечественной войны, связную Могилевского подполья Ефросинью Ивановну Базылеву!

Сегодня в канун великого праздника – Дня Победы – в гости в студию игры приедет ветеран Великой Отечественной войны Ефросинья Ивановна Базылева!

К слову, о денежных призах: все выигрыши от 500 рублей и более будут перечислены победителям розыгрыша 119-го тура на СТАТУСкарты . Это совместный проект Статусбанка и сети "Евроопт", который объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

СТАТУСкарте ! Оформите ее бесплатно! Все плюсы – в одной! Оформите ее бесплатно!

Оформляется и обслуживается СТАТУСкарта бесплатно. Ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах, а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Сегодня "Евроопт" подводит итоги 119-го тура, а со вчерашнего дня начался 120-й тур, розыгрыш которого состоится через две недели – 21 мая. В этот день будут разыграны колоссальная сумма в 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, 3 автомобиля, а также более 10 000 других призов. Игровые коды 120-го тура начисляются за покупки, совершенные в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 6 по 19 мая. Применение дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты и приобретение хотя бы одного "товара удачи" в чеке от 10 рублей – как всегда, обязательное условие!

120-й тур продлится ДВЕ недели! Розыгрыш призов – 21 мая

Также с удовольствием напоминаем всем покупателям магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл", что продолжает набирать обороты акция " Команда Плюш ", приуроченная к приближающимся II Европейским играм. Суть акции заключается в сборе фишек за каждые 15 рублей в чеке. 50 собранных фишек гарантируют получение бесплатной плюшевой игрушки в стильной кружке. Все подробности и правила акции " Команда Плюш " можно изучить на сайте teamplush.by

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Новые победы не за горами! Большая удача улыбнется кому-то из участников игры уже сегодня: не пропустите трансляцию игры на телеканале ОНТ . Присоединяйтесь к нам в 18:20!

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Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

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