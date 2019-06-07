Антитабачная акция проходит в Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства здравоохранения по 21 июня в стране проходит республиканская антитабачная информационно-образовательная акция "Беларусь против табака", сообщили БЕЛТА в Минздраве.

Акция направлена на повышение осведомленности населения о связи между табакокурением и болезнями легких, а также на профилактику потребления табака, что является одной из важных мер по снижению количества заболеваний, связанных с курением.

Запланировано проведение круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций. В учреждениях здравоохранения проконсультируют по вопросам профилактики табакокурения. Кроме того, планируются информационно-образовательные кампании по здоровому образу жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением.

Министерство здравоохранения ведет целенаправленную работу по профилактике потребления табачных изделий и болезней, связанных с табакокурением. Это и законодательные инициативы, и информационно-образовательная работа с населением, и помощь в отказе от курения.

Предстоящие II Европейские игры в Минске, к слову, пройдут как соревнования, свободные от табака.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление табака - одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая каждый год около 7 млн жизней. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить 8 млн.-0-