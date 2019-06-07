Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 июня 2019, Пт
+22°C
Переменная облачность EUR 2.3568
USD 2.0925
RUB 3.217
Главное
Александр Лукашенко Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке
Президент
"Свои интересы нужно блюсти" - Лукашенко о переговорах с российской стороной по компенсации за грязную нефть
Президент
Дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности приняты в Беларуси
Президент
Петришенко о вступительной кампании: все должно быть комфортно, четко, справедливо
Общество
Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в ЕС - Мясникович
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью 8 июня
20:02 Общество
Антитабачная акция проходит в Беларуси
19:49 Общество
Дапкюнас: Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для совместных проектов
19:35 Политика
В Беларуси устанавливается новый порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве
19:16 Президент
Из спецфонда Президента направят более Br41 тыс. на поощрение талантливой молодежи
19:13 Президент
Дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности приняты в Беларуси
19:12 Президент
К открытию здания областной филармонии в Гродно презентовали мобильное приложение
19:10 Культура
Украинские футболисты первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ
18:39 Спорт
Беларусь примет участие в семинаре по выполнению Венского документа 2011 года
18:30 Общество
Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая
18:21 Президент
Стрелки сборной МВД победили в командном зачете на турнире по компакт-спортингу под Минском
18:16 Общество
Число самозанятых граждан в Гомельской области выросло за пять месяцев в 1,4 раза
18:06 Регионы
Модернизированная взрывозащитная камера позволит судэкспертам оперативнее проводить исследования
18:03 Общество
Белорусский баскетболист Алексей Навойчик стал бронзовым призером конкурса бросков сверху на ЧМ (U-18) в Монголии
17:58 Спорт
Белорусские вузы открывают новые IT-специальности
17:56 Общество
Белорусские военные в группе представителей стран ОБСЕ посетили авиабазу в Норвегии
17:48 Общество
Китай надеется решить проблемы с США путем диалога, а не тарифных мер - Цуй Цимин
17:44 В мире
Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства
17:44 Калейдоскоп
РЕПОРТАЖ: Как группа Aura чаровала песнями, которые исполнит на купальском концерте в Александрии
17:41 Культура
Центробанки Беларуси и Украины обсудили вопросы денежно-кредитной политики и развития сотрудничества
17:37 Экономика
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Антитабачная акция проходит в Беларуси

Общество 07.06.2019 | 19:49
Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства здравоохранения по 21 июня в стране проходит республиканская антитабачная информационно-образовательная акция "Беларусь против табака", сообщили БЕЛТА в Минздраве.

Акция направлена на повышение осведомленности населения о связи между табакокурением и болезнями легких, а также на профилактику потребления табака, что является одной из важных мер по снижению количества заболеваний, связанных с курением.

Запланировано проведение круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций. В учреждениях здравоохранения проконсультируют по вопросам профилактики табакокурения. Кроме того, планируются информационно-образовательные кампании по здоровому образу жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением.

Министерство здравоохранения ведет целенаправленную работу по профилактике потребления табачных изделий и болезней, связанных с табакокурением. Это и законодательные инициативы, и информационно-образовательная работа с населением, и помощь в отказе от курения.

Предстоящие II Европейские игры в Минске, к слову, пройдут как соревнования, свободные от табака.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление табака - одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая каждый год около 7 млн жизней. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить 8 млн.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
акция, Беларусь, курение, Министерство здравоохранения, сигареты, табак
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3568 BYN 2.356 BYN 2.36 BYN
USD
2.0925 BYN 2.09 BYN 2.094 BYN
RUB
3.217 BYN 3.215 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Надо драться за свои рынки" - Лукашенко недоволен эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом
Все видео

Фотоновости

Новогрудок принимает XV Республиканский экологический форум
Все фото

Инфографика

Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье На улице: держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами; возьмите с собой бутылочку негазированной минеральной воды; носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Нафтан" Лукашенко требует от руководства Витебской области четко видеть стратегию регионального развития
В Беларуси устанавливается новый порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве
Из спецфонда Президента направят более Br41 тыс. на поощрение талантливой молодежи
Политика
Станислав Карчевский Политический диалог Беларуси и Польши способствует развитию экономического сотрудничества - Карчевский
Дапкюнас: Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для совместных проектов
Избирательный участок по выборам президента Казахстана будет работать 9 июня в Минске
Экономика
На "Нафтане" рассматривают три варианта развития предприятия
Центробанки Беларуси и Украины обсудили вопросы денежно-кредитной политики и развития сотрудничества
Министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК стал представитель Кыргызстана Нурлан Акматов
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Более 500 кг дикорастущей конопли уничтожено в Брагинском районе
В Смолевичском районе пассажир на ходу выпрыгнул из скрывавшейся от погони ГАИ машины
Жительница Гродно лишилась $3,4 тыс. при попытке заработать на торгах в интернете
Регионы
Андрей Худык Худык: важно масштабировать опыт Новогрудка в использовании возобновляемых источников энергии
Число самозанятых граждан в Гомельской области выросло за пять месяцев в 1,4 раза
Соревновательное шоу боевых машин пройдет на "Линии Сталина"
Спорт
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили в полуфинале парного разряда на "Ролан Гаррос"
Украинские футболисты первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ
Белорусский баскетболист Алексей Навойчик стал бронзовым призером конкурса бросков сверху на ЧМ (U-18) в Монголии
Технологии
Фото из архива Более 60 компаний стали новыми резидентами ПВТ
NASA успешно испытало квадрокоптер для Марса
Юные программисты в Минске напишут программу для борьбы с кибербуллингом
Культура
РЕПОРТАЖ: Как группа Aura чаровала песнями, которые исполнит на купальском концерте в Александрии
К открытию здания областной филармонии в Гродно презентовали мобильное приложение
Гости и спортсмены Европейских игр смогут прикоснуться к классическому искусству в Белгосфилармонии
В мире
Место происшествия. Фото Reuters В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв
Китай надеется решить проблемы с США путем диалога, а не тарифных мер - Цуй Цимин
Сопряжение "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС даст импульс развитию региона - Си Цзиньпин
Калейдоскоп
Фото Compass Pools В Лондоне появится "бесконечный бассейн "
Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства
ФОТОФАКТ: Козлята участвуют в занятиях пилатесом
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-центр
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Газета 7 дней
Ух, прокачусь
Впервые... не в долларах
Зоркi ўсё ведаюць
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия