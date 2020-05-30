Антитабачная акция пройдет в Беларуси с 31 мая по 21 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция "Беларусь против табака: нет новым вызовам!" пройдет с 31 мая по 21 июня. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака. В этот день будет проведена антимаркетинговая кампания, призванная побудить молодежь присоединиться к борьбе против большого табачного бизнеса.

Министерство здравоохранения Беларуси традиционно поддерживает инициативу ВОЗ и проводит республиканскую антитабачную акцию. Запланированы пресс-конференции и круглые столы в онлайн-режиме, выступления по вопросам профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций.

Пройдут дни открытой информации, консультирование населения в учреждениях здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения, отказа от курения посредством телефонов доверия. Планируется проведение информационно-образовательных кампаний по здоровому образу жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением.

Потребление табака, по данным Всемирной организации здравоохранения, - одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая ежегодно около 7 млн жизней.

По данным исследования "Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси STEPS 2016-2017", в стране курит почти треть населения (29,6%). Выявлена значительная разница по распространенности табококурения в зависимости от пола: почти половина мужчин (48,4%) и 12,6% женщин являются курильщиками и тем самым подвергают себя высокому риску развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). Число курящих больше среди сельских жителей за счет курящих сельских мужчин (54,1%) по сравнению с городскими (43,3%), в то время как доля курящих женщин на селе практически равна доле курящих городских жительниц.

Средний возраст начала курения в общей выборке респондентов составил 17,5 года (16,9 года у мужчин и 19,9 года у женщин).

Каждый третий курильщик (32,7%) пытался бросить курить в течение последних 12 месяцев. Из числа курильщиков совет бросить курить от врача или другого медицинского работника получили 63,6% респондентов. Причем чаще всего такой совет получали респонденты в возрасте 60-69 лет (76,2%), как мужчины (75,7%), так и женщины (79,2%). Каждый второй курильщик получил такой совет в возрасте 18-29 лет (54,7%).-0-