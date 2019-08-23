Аппарат Совета Министров достойно выполняет поставленные задачи - Румас

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппарат Совета Министров стал одним из системообразующих элементов вертикали госуправления и достойно выполняет поставленные задачи. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на торжественном мероприятии к 25-летию Аппарата Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В выстроенной в нашей стране вертикали государственного управления Аппарат Совета Министров является одним из системообразующих элементов. За эти годы удалось сформировать мощное многопрофильное учреждение, которое достойно выполняет поставленные перед ним задачи", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр выразил уверенность, что профессионализм и ответственность сотрудников Аппарата Совмина способствуют результативной работе правительства, а значит, и вносят свой вклад в развитие страны.

На торжественном собрании вручили награды бывшим руководителям Аппарата Совмина и его сотрудникам.

Указ о создании Аппарата Кабинета Министров Беларуси был подписан 23 августа 1994 года, позже он был преобразован в Аппарат Совета Министров.-0-