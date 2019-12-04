Apple Pay становится доступен держателям карточек банка ВТБ (Беларусь)

С сегодняшнего дня держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) получили возможность пользоваться Apple Pay - легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с легкостью могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на веб-сайтах благодаря Apple Pay.

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный элемент" устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы банка ВТБ (Беларусь) по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб-сайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: https://www.apple.com/ru/apple-pay/.

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